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Суд отклонил ходатайство адвокатов Бабарико об отводе судьи

17.02.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд отклонил ходатайство адвокатов политзаключенного Виктора Бабарико об отводе судьи Игоря Любовицкого.

Жена судьи Александра Любовицкая является партнером адвокатского бюро, второй партнер которого защищает обвиняемого Виктора Кобяка. Однако ходатайство отклонили "из-за отсутствия оснований", сообщает БЕЛТА.

Громкий процесс проходит в здании суда Московского района Минска. Экс-руководителя "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико обвиняют в "получении взятки организованной группой в особо крупном размере" и "отмывании денег, полученных преступным путем в особо крупном размере". Своей вины он не признает.

Топ-менеджеров упомянутого банка Сергея Шабана, Александра Ильясюка, Кирилла Бадея, Дмитрия Кузьмича, Алексея Задойко и Сергея Добролета обвиняют в получении взятки организованной группой в особо крупном размере, а учредителя ООО "Активлизинг" Виктора Кобяка — в даче взятки в крупном размере.
 
Теги: Минск
 
 
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Суд отклонил ходатайство адвокатов политзаключенного Виктора Бабарико об отводе судьи Игоря Любовицкого.
 
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