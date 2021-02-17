Суд отклонил ходатайство адвокатов Бабарико об отводе судьи

Жена судьи Александра Любовицкая является партнером адвокатского бюро, второй партнер которого защищает обвиняемого Виктора Кобяка. Однако ходатайство отклонили "из-за отсутствия оснований", сообщает БЕЛТА.





Громкий процесс проходит в здании суда Московского района Минска . Экс-руководителя "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико обвиняют в "получении взятки организованной группой в особо крупном размере" и "отмывании денег, полученных преступным путем в особо крупном размере". Своей вины он не признает.





Топ-менеджеров упомянутого банка Сергея Шабана, Александра Ильясюка, Кирилла Бадея, Дмитрия Кузьмича, Алексея Задойко и Сергея Добролета обвиняют в получении взятки организованной группой в особо крупном размере, а учредителя ООО "Активлизинг" Виктора Кобяка — в даче взятки в крупном размере.