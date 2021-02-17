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"Белорусов лишают самых базовых прав" США, ЕС, Швейцария и Великобритания выступили с совместным заявлением

17.02.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представительство ЕС от имени стран ЕС и посольства США, Великобритании и Швейцарии выступили с совместным заявлением по поводу преследования правозащитников, журналистов и профсоюзных активистов.

Заявление опубликовано на сайте посольства США 

"Власти Беларуси продолжают усилившееся преследование гражданского общества страны. Это должно прекратиться. Власти преследуют правозащитников, работников СМИ, представителей профсоюзов и адвокатов. 

Вчера по всей стране прошли обыски в домах и офисах не менее тридцати активистов, в том числе правозащитного центра «Весна» и Белорусской ассоциации журналистов. Это неприемлемо. 

Белорусов преследуют за реализацию своих фундаментальных прав во время мирных протестов против выборов в августе 2020 года, которые не были ни свободными, ни справедливыми, и против продолжающейся жестокости со стороны правоохранительных органов. 

Состоялись сотни политически мотивированных судебных процессов. Белорусов лишают самых базовых прав, включая право на справедливое судебное разбирательство и право на гуманное обращение в заключении.

Мы продолжим координировать наши меры в отношении ситуации с правами человека в стране. Мы призываем власти Беларуси немедленно и безоговорочно освободить всех произвольно задержанных. 

Только демократия, уважение прав человека, верховенство права и свободные и справедливые выборы, уважающие демократическую волю народа Беларуси, могут гарантировать стабильное, суверенное и процветающее будущее Беларуси", - говорится в заявлении.
 
 
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Представительство ЕС от имени стран ЕС и посольства США, Великобритании и Швейцарии выступили с совместным заявлением по поводу преследования правозащитников,...
 
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