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Сегодня идут суды: топы Белгазпромбанка, журналистки «Белсата», убийство Шутова

17.02.2021 13:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сегодня идут суды: топы Белгазпромбанка, журналистки «Белсата», убийство Шутова
Так выглядит в суде Виктор Бабарико. Фото: Reuters
В Минске сегодня проходят суды по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка и журналисток телеканала «Белсат», а в Бресте - по делу свидетеля смертельного выстрела в Бресте. Также сегодня рекламиста Сергея Костюкевича за участие в марше приговорили к трем годам «химии».

Суд над топами Белгазпромбанка


Возле суда, где сегодня судят Бабарико, с утра замечены саперы, ОМОН, эвакуация машин с парковки.

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед считает, что следствие по «делу Белгазпромбанка» проведено абсолютно объективно и беспристрастно. Об этом заявил на церемонии присяги молодых сотрудников, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Он назвал это «абсолютно коррупционным делом — чистой воды уголовщиной».

Суд журналистками «Белсата»


Прокурор запросила для Дарьи Чульцовой и Катерины Андреевой два года лишения свободы с направлением в колонию общего режима. Их обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. А именно: озвучивали в прямом эфире информацию, в том числе «из деструктивных аккаунтов в социальных сетях», «давали положительную оценку» происходящим событиям и осуществили «сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок», «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов».

Суд по делу свидетеля смертельного выстрела в Бресте. Стрелявший просил закрыть процесс: мол, ему угрожают


17 февраля в Брестском областном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Кордюкова, который 11 августа был рядом с Геннадием Шутовым, когда того смертельно ранили в голову. Брестчанина обвиняют в покушении на убийство военнослужащего (тот во время протестов был в «гражданке»). Кордюков говорит, что все было не так, как представлено в обвинении. Мужчине грозит 25 лет лишения свободы. Застреливший Шутова мужчина по делу проходит потерпевшим.

Сегодня идут суды: топы Белгазпромбанка, журналистки «Белсата», убийство Шутова

Александр. Кордюков. Фото из соцсетей


Известного рекламиста Сергея Костюкевича за участие в марше приговорили к трем годам «химии»


Креативного директора рекламного агентства Salmon Graphics Сергея Костюкевича признали виновным по ч. 1 уголовной статьи 342 УК, назначили три года «химии» (ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа). Судья Неборская признала Сергея Костюкевича виновным в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок по ч. 1 ст 342. Наказание ровно такое, как запросил прокурор. Сергея освободили в зале суда под подписку о невыезде, арест с имущества должны снять. Дни содержания под стражей (их уже больше 50) засчитают за два дня ограничения свободы.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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