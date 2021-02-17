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Американец или британец? Кем будет второй малыш Меган Маркл и принца Гарри
17.02.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Новость о второй беременности жены принца Гарри Меган Маркл всколыхнула сеть: помимо общих вопросов, фанаты затронули тему гражданства будущего Сассекса.
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Одним из самых приземленных, но не менее животрепещущих стал вопрос о том, кем будет новый малыш Маркл и принца Гарри - британцем или американцем.
Всем известно, что Гарри и Меган - граждане разных государств. И если с первенцем пары все было понятно изначально, так как он родился до отречения, то с "младшеньким" Сассексом ситуация иная.
Источники издания People утверждают, что второй отпрыск мятежников сможет стать как американцем, так и британцем и получить двойное гражданство.
Согласно законам Британии, гражданство автоматически передается детям подданных даже за пределами королевства. А вот будущие внуки принца Гарри должны будут подать прошение, чтобы получить британские права.
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Эксперты авторитетного издания нашли ответ на самый приземленный, но в то же время, животрепещущий вопрос.
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