|
Маркетолог: У людей, которые понимают, что им мало «чарки и шкварки», два пути
17.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Почему внутренний мир среднестатистического чиновника тормозит развитие бизнеса и страны.
Эксперт по маркетингу и системному развитию бизнеса Алексей Колб рассуждает о том, к чему приведет
— С одной стороны, мы уже видели, что происходит с опальными олигархами. Вспомним блиставшего в конце 90-х Титенкова или в начале 2000-х — Чижа. Где они? Закончились, — напомнил специалист на
В пример можно привести с десяток предприятий, ранее частных и прибыльных, которые сегодня превратились в скучные и «кислые».
Государственный стиль управления эксперт связывает в том числе и с мышлением самих управленцев.
— Многие чиновники действительно уверены, что кроме «чарки и шкварки» белорусам больше ничего не надо. Это показывает внутренне самосознание этих чиновников. Но есть такая фраза: не судите о других по себе.
Внутренний мир среднестатистического чиновника этим и ограничивается: чтобы мне платили оклад, не трогали, не заставляли ничего делать, и я никуда не полезу, не буду ничего на своем рабочем месте развивать и улучшать.
В Беларуси, к сожалению, надо признать, большая часть людей остановилась в своем развитии на таком уровне. И те революционеры, которые говорят, да нет, мы должны все поменять, — они обязательно столкнутся не столько с сопротивлением, сколько с волной непонимания: а зачем вам, у вас же все есть.
И те люди, которые понимают, что им мало «чарки и шкварки», что так жить нельзя, они будут искать пути либо как минимизировать и свести к нулю контакты с государством, либо как поменять юрисдикцию этого государства, — делает вывод Алексей Колб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему внутренний мир среднестатистического чиновника тормозит развитие бизнеса и страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)