Маркетолог: У людей, которые понимают, что им мало «чарки и шкварки», два пути

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Почему внутренний мир среднестатистического чиновника тормозит развитие бизнеса и страны.

Эксперт по маркетингу и системному развитию бизнеса Алексей Колб рассуждает о том, к чему приведет пристальное внимание властей к большому бизнесу .

— С одной стороны, мы уже видели, что происходит с опальными олигархами. Вспомним блиставшего в конце 90-х Титенкова или в начале 2000-х — Чижа. Где они? Закончились, — напомнил специалист на Примусе . — А с другой, в другом аспекте, вспомним, что становилось с судьбой тех предприятий, которые были «отжаты» у бизнесменов и переданы в управление или в доверительное управление чиновникам или назначенцам из госорганов.

В пример можно привести с десяток предприятий, ранее частных и прибыльных, которые сегодня превратились в скучные и «кислые».

Государственный стиль управления эксперт связывает в том числе и с мышлением самих управленцев.

— Многие чиновники действительно уверены, что кроме «чарки и шкварки» белорусам больше ничего не надо. Это показывает внутренне самосознание этих чиновников. Но есть такая фраза: не судите о других по себе.

Внутренний мир среднестатистического чиновника этим и ограничивается: чтобы мне платили оклад, не трогали, не заставляли ничего делать, и я никуда не полезу, не буду ничего на своем рабочем месте развивать и улучшать.

В Беларуси, к сожалению, надо признать, большая часть людей остановилась в своем развитии на таком уровне. И те революционеры, которые говорят, да нет, мы должны все поменять, — они обязательно столкнутся не столько с сопротивлением, сколько с волной непонимания: а зачем вам, у вас же все есть.





И те люди, которые понимают, что им мало «чарки и шкварки», что так жить нельзя, они будут искать пути либо как минимизировать и свести к нулю контакты с государством, либо как поменять юрисдикцию этого государства, — делает вывод Алексей Колб.