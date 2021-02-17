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На фото показали дизайнерские фейлы. И непонятно, зачем вообще такое придумали
Источник материала: Onliner
Дизайнеры иногда выходят за рамки, но не всегда это идет на пользу. Придумать «красивое» можно, но стоит также оценивать собственное чувство прекрасного трезво. В противном случае может получиться то, что запечатлено на фото в
Вероятно, там изображены розы, но это не точно. Издалека кажется местом жестокого преступления
Прекрасные труселя домашней окраски. Нет, не той, о которой вы подумали: использовались экологически чистые краски (растительные)
Туалет в торговом центре вначале вызывает отвращение, а потом понимаешь: так задумано
Ну, тоже имеет право на жизнь
С водой все в порядке. Просто дно желтое
Специальный дизайн, а вовсе не недержание
Красиво
В таких штанах хоть на свадьбу
Зато не будет заметно то, что не должно быть заметно
С полом все в порядке, оформительское решение такое
Дизайнерский стол
Раковины чистые, вам показалось
Трубочка новая, хотя выглядит так, как будто на ней жили сотни поколений мух
Раковина в очень дорогом французском ресторане в Сан-Франциско
И стоит же немало
Вес одного рака 60-80 грамм. В одном килограмме примерно 15 шт.
Вес одного рака 20-40 грамм. В одном килограмме примерно 35 шт.
Наполнение: - 50 раков размера S - лимоны - зелень - подарочная упаковка
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Дизайнеры иногда выходят за рамки, но не всегда это идет на пользу. Придумать «красивое» можно, но стоит также оценивать собственное чувство прекрасного трезво. В...
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