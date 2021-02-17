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На фото показали дизайнерские фейлы. И непонятно, зачем вообще такое придумали

17.02.2021 14:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Дизайнеры иногда выходят за рамки, но не всегда это идет на пользу. Придумать «красивое» можно, но стоит также оценивать собственное чувство прекрасного трезво. В противном случае может получиться то, что запечатлено на фото в подборке Boredpanda. Забавно и то, что маху дают не только дизайнеры, предложившие спорные решения, но и те, кто согласился использовать их в жизни.

На фото показали дизайнерские фейлы. И непонятно, зачем вообще такое придумали
Вероятно, там изображены розы, но это не точно. Издалека кажется местом жестокого преступления
На фото показали дизайнерские фейлы. И непонятно, зачем вообще такое придумали
Прекрасные труселя домашней окраски. Нет, не той, о которой вы подумали: использовались экологически чистые краски (растительные)
На фото показали дизайнерские фейлы. И непонятно, зачем вообще такое придумали
Туалет в торговом центре вначале вызывает отвращение, а потом понимаешь: так задумано
На фото показали дизайнерские фейлы. И непонятно, зачем вообще такое придумали
Ну, тоже имеет право на жизнь
На фото показали дизайнерские фейлы. И непонятно, зачем вообще такое придумали
С водой все в порядке. Просто дно желтое
На фото показали дизайнерские фейлы. И непонятно, зачем вообще такое придумали
Специальный дизайн, а вовсе не недержание
На фото показали дизайнерские фейлы. И непонятно, зачем вообще такое придумали
Красиво
На фото показали дизайнерские фейлы. И непонятно, зачем вообще такое придумали
В таких штанах хоть на свадьбу
На фото показали дизайнерские фейлы. И непонятно, зачем вообще такое придумали
Зато не будет заметно то, что не должно быть заметно
На фото показали дизайнерские фейлы. И непонятно, зачем вообще такое придумали
С полом все в порядке, оформительское решение такое
На фото показали дизайнерские фейлы. И непонятно, зачем вообще такое придумали
Дизайнерский стол
На фото показали дизайнерские фейлы. И непонятно, зачем вообще такое придумали
Раковины чистые, вам показалось
На фото показали дизайнерские фейлы. И непонятно, зачем вообще такое придумали
Трубочка новая, хотя выглядит так, как будто на ней жили сотни поколений мух
На фото показали дизайнерские фейлы. И непонятно, зачем вообще такое придумали
Раковина в очень дорогом французском ресторане в Сан-Франциско
На фото показали дизайнерские фейлы. И непонятно, зачем вообще такое придумали
На фото показали дизайнерские фейлы. И непонятно, зачем вообще такое придумали
И стоит же немало

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Дизайнеры иногда выходят за рамки, но не всегда это идет на пользу. Придумать «красивое» можно, но стоит также оценивать собственное чувство прекрасного трезво. В...
 
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