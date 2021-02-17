На фото показали дизайнерские фейлы. И непонятно, зачем вообще такое придумали

Источник материала: Onliner

Дизайнеры иногда выходят за рамки, но не всегда это идет на пользу. Придумать «красивое» можно, но стоит также оценивать собственное чувство прекрасного трезво. В противном случае может получиться то, что запечатлено на фото в подборке Boredpanda. Забавно и то, что маху дают не только дизайнеры, предложившие спорные решения, но и те, кто согласился использовать их в жизни.



Вероятно, там изображены розы, но это не точно. Издалека кажется местом жестокого преступления



Прекрасные труселя домашней окраски. Нет, не той, о которой вы подумали: использовались экологически чистые краски (растительные)



Туалет в торговом центре вначале вызывает отвращение, а потом понимаешь: так задумано



Ну, тоже имеет право на жизнь



С водой все в порядке. Просто дно желтое



Специальный дизайн, а вовсе не недержание



Красиво



В таких штанах хоть на свадьбу



Зато не будет заметно то, что не должно быть заметно



С полом все в порядке, оформительское решение такое



Дизайнерский стол



Раковины чистые, вам показалось



Трубочка новая, хотя выглядит так, как будто на ней жили сотни поколений мух



Раковина в очень дорогом французском ресторане в Сан-Франциско







И стоит же немало