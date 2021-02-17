Генеральный прокурор о деле «Белгазпромбанка»: «Чистой воды уголовщина»

Источник материала: Onliner

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед на мероприятии, посвященном принесению присяги молодыми прокурорскими работниками, высказался о направленном в суд уголовном деле в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка». Об этом сообщает Генпрокуратура.

— Мы свою оценку дали и слово сказали, направив дело в уголовный суд для рассмотрения. Сегодня можно отметить следующее: следствие проведено абсолютно объективно, беспристрастно. Собран огромный массив убедительных доказательств, свидетельствующих о том, что это абсолютно коррупционное дело, чистой воды уголовщина, ни больше ни меньше, — сказал Андрей Швед.

Он также подчеркнул, что практически все обвиняемые признали свою вину, дали признательные показания и сотрудничают со следствием. Исключение составляет Виктор Бабарико.