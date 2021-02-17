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Генеральный прокурор о деле «Белгазпромбанка»: «Чистой воды уголовщина»
Источник материала: Onliner
Генпрокурор Беларуси Андрей Швед на мероприятии, посвященном принесению присяги молодыми прокурорскими работниками, высказался о направленном в суд уголовном деле в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка». Об этом
— Мы свою оценку дали и слово сказали, направив дело в уголовный суд для рассмотрения. Сегодня можно отметить следующее: следствие проведено абсолютно объективно, беспристрастно. Собран огромный массив убедительных доказательств, свидетельствующих о том, что это абсолютно коррупционное дело, чистой воды уголовщина, ни больше ни меньше, — сказал Андрей Швед.
Он также подчеркнул, что практически все обвиняемые признали свою вину, дали признательные показания и сотрудничают со следствием. Исключение составляет Виктор Бабарико.
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Генпрокурор Беларуси Андрей Швед на мероприятии, посвященном принесению присяги молодыми прокурорскими работниками, высказался о направленном в суд уголовном...
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