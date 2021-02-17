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Мужчина почистил место и не давал с него выехать другому водителю. Что изменило его решение?

17.02.2021 14:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Во вторник автомобилист из Гродно опоздал на работу. Выезд с парковочного места ему заблокировал другой автомобилист со словами: «Будешь знать, как на мое место становиться». Так они и стояли бы друг напротив друга, пока мужчина, оказавшийся заблокированным, не придумал пароль.

Мужчина почистил место и не давал с него выехать другому водителю. Что изменило его решение?

— Я припарковался на свободное место на парковке у нашего дома, что и стало причиной конфликта,рассказал автомобилист сайту AutoGrodno. — Когда мне нужно было выезжать на работу, я через окно включил автозапуск и увидел, что выезд заблокирован другим автомобилем.

Прошло 10-15 минут, читатель вышел и продолжил наблюдать все ту же картину — поперек парковочного места стоит Citroen.

Мужчина почистил место и не давал с него выехать другому водителю. Что изменило его решение?

— Я пытался выехать, но из-за сугробов ничего не получалось. Лопатой пытался очистить проезд справа, но снег превратился в лед, поэтому не вышло. Когда через некоторое время мужчина вышел на улицу, он стал отчитывать меня, что я припарковался на его месте. Сказал мне: «Будешь знать, как на мое место становиться».

Как удалось договориться? Когда я сказал, что буду вызывать ГАИ, мужчина сел в авто и отъехал, дав мне проехать. Увы, на работу я из-за этого опоздал. Суммарно водитель блокировал выезд не менее 30 минут. Хотелось бы обратиться к водителям и пояснить: очистить место не значит его приватизировать.

Мужчина почистил место и не давал с него выехать другому водителю. Что изменило его решение?

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Теги: Гродно
 
 
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Во вторник автомобилист из Гродно опоздал на работу. Выезд с парковочного места ему заблокировал другой автомобилист со словами: «Будешь знать, как на мое место...
 
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