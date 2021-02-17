На Мельникайте построят небольшой многофункциональный комплекс. Показываем, каким он будет

Источник материала: Tut.by

Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома согласовывает эскизный проект небольшого многофункционального гостиничного комплекса, который построят на улице Мельникайте в центре столицы. Об этом REALTY.TUT.BY сообщил руководитель проекта Александр Муравейко. Рассказываем, каким его хотят построить.





Что это за история?

В 2007 году белорусский инвестор купил за миллион долларов небольшое недостроенное здание на Мельникайте, 12 — рядом с одноэтажным офисом мобильного оператора А1. Целью покупки была реконструкция. Сначала тут хотели построить 13-этажное здание, потом — 9-этажное здание, но в итоге Мингорисполком разрешил строить тут объект еще меньших объемов.



Так это место выглядит сейчас

Около года назад эскизный проект представили архитектурному совету при главном архитекторе Минска, который поручил инвестору (компании «МЛКкапитал») доработать проект с учетом замечаний. А недавно доработанный вариант получил одобрение комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

Руководитель проекта Александр Муравейко отметил профессионализм и вовлеченность в процесс нового главного архитектора столицы Ольги Верамей.

Что построят?

На этом месте построят четырехэтажное здание общей площадью около двух тысяч квадратных метров. Его проект разработала архитектурная студия «Атри».





На первом этаже будут вестибюль, торговые площади, а также кафе на 30

мест. На втором — административные помещения обслуживающего персонала гостиницы, а также помещения общественного и бытового назначения для проживающих в отеле: салон красоты, тренажерный зал, зал заседаний. На третьем и четвертом этажах разместят гостиничные номера, подсобные и технические помещения. На подвальном этаже — технические помещения. Под зданием сделают парковку на 11 мест.









— Архитектура здания корректно вписывается в окружающую застройку объемно-

планировочными решениями, деталировкой фасадов, примененными отделочными строительными материалами, не противопоставляя себя архитектурным решениям

существующих зданий, но и не являясь прямым контекстом застройки с архитектурой

советского периода. Решение позволяет полностью сохранить пешеходную зону тротуара, дворовую территорию жилого дома, не затрагивая интересы жильцов, — говорят архитекторы проекта.





По словам Александра Муравейко, комплекс начнут строить в течение 2021 года и планируют возвести примерно за год.