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На Мельникайте построят небольшой многофункциональный комплекс. Показываем, каким он будет
Источник материала: Tut.by
Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома согласовывает эскизный проект небольшого многофункционального гостиничного комплекса, который построят на улице Мельникайте в центре столицы. Об этом REALTY.TUT.BY сообщил руководитель проекта Александр Муравейко. Рассказываем, каким его хотят построить.
Что это за история?
В 2007 году белорусский инвестор купил за миллион долларов небольшое недостроенное здание на Мельникайте, 12 — рядом с одноэтажным офисом мобильного оператора А1. Целью покупки была реконструкция. Сначала тут хотели построить 13-этажное здание, потом — 9-этажное здание, но в итоге Мингорисполком разрешил строить тут объект еще меньших объемов.
Около года назад эскизный проект представили архитектурному совету при главном архитекторе Минска, который поручил инвестору (компании «МЛКкапитал») доработать проект с учетом замечаний. А недавно доработанный вариант получил одобрение комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
Руководитель проекта Александр Муравейко отметил профессионализм и вовлеченность в процесс нового главного архитектора столицы Ольги Верамей.
Что построят?
На этом месте построят четырехэтажное здание общей площадью около двух тысяч квадратных метров. Его проект разработала архитектурная студия «Атри».
На первом этаже будут вестибюль, торговые площади, а также кафе на 30
— Архитектура здания корректно вписывается в окружающую застройку объемно-
По словам Александра Муравейко, комплекс начнут строить в течение 2021 года и планируют возвести примерно за год.
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Здание будет находиться между проспектом Победителей и станцией метро «Фрунзенская».
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