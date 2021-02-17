Родители решили рассказать про пол ребенка с помощью хлопушки. Посмотрите, чем это закончилось

Источник материала: Tut.by

Джемма и Оливер из Манчестера (Англия) — счастливые родители, у которых скоро появится второй ребенок. В честь этого они решили раскрыть пол нерожденного ребенка своей дочке с помощью шариков и хлопушки, но все в этом мероприятии пошло не так.

Шарики появились раньше, хлопушка открылась не в том направлении, причинив боль Оливеру, девочка расстроилась из-за новости о брате и расплакалась. Как написала автор ролика: «Здесь есть все: неизвестность, комедия и слезы».