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Родители решили рассказать про пол ребенка с помощью хлопушки. Посмотрите, чем это закончилось

17.02.2021 14:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Джемма и Оливер из Манчестера (Англия) — счастливые родители, у которых скоро появится второй ребенок. В честь этого они решили раскрыть пол нерожденного ребенка своей дочке с помощью шариков и хлопушки, но все в этом мероприятии пошло не так.

Шарики появились раньше, хлопушка открылась не в том направлении, причинив боль Оливеру, девочка расстроилась из-за новости о брате и расплакалась. Как написала автор ролика: «Здесь есть все: неизвестность, комедия и слезы».

 
 
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