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Госконтроль взялся за магазины дешевой одежды

17.02.2021 14:21 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Два гражданина, владеющие 19 магазинами дешевой одежды в Беларуси, обвиняются в неуплате крупных сумм налогов.

Об этом сообщают в пресс-службе Комитета госконтроля Беларуси.

«За уклонение от уплаты обналогов в особо крупном размере в отношении двух иностранных граждан, являвшихся руководителями трех организаций Витебска, возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса», - говорится в сообщении.

Там уточнили, что в стране зарегистрировано 12 организаций, которые занимаются розничной торговлей в 19 магазинах.

По информации КГК, продажи одежды и обуви проходили по «серой» схеме: от 50 до 70 процентов общей выручки данных магазинов скрывалось от налогообложения.

Для этого половина товаров поступала в Беларусь из РФ без документов, а стоимость легальных товаров намеренно занижалась.

«В частности, по документам стоимость мужского пальто при ввозе составляла Br2,3 (с этой суммы уплачен НДС в размере 38 копеек), хотя действительная цена приобретения пальто была Br70, а цена его реализации в магазине – около Br117 (следовательно, размер НДС был в 50 раз больше, чем уплатила организация)», - отметили в КГК.

По данным ведомства, за все время работы магазинов в 2019-20 годах размер неуплаченных налогов превысил 1,6 млн рублей (примерно 620 тысяч долларов).

В данное время обвиняемые согласились на сотрудничество со следствием и возмещают неуплаты в бюджет. Один фигурант арестован.

 
Теги: Витебск
 
 
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Два гражданина, владеющие 19 магазинами дешевой одежды в Беларуси, обвиняются в неуплате крупных сумм налогов. Об этом сообщают в пресс-службе Комитета госконтроля...
 
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