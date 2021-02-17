Источник материала: Хартия'97

Как белорусские аптеки реагируют на подскочивший НДС 17.02.2021, 14:20

Для пенсионеров решение властей стало шоком.

Спросили у игроков фармацевтического рынка, как они справляются с ростом цен после повышения НДС на лекарства и что ждет рынок фармпродукции. Пока ответила одна компания. Говорят, что стараются сохранять лекарства доступными и надеются на продолжение диалога и возврат к нулевой ставке, сообщает tut.by .

С начала года в Беларуси ставка НДС на лекарства выросла до 10%. Следом стали меняться ценники в аптеках. Что не понравилось контролирующим органам, которые взялись проверять обоснованность повышения цен на лекарственные препараты.

Пресс-служба холдинга «Аптека групп» на вопрос о ценах на лекарства сообщила, что их аптеки вводили скидки и старались сдерживать рост цен еще до принятого решения по НДС, придерживаясь «принципа невысоких, доступных цен для населения».

— Мы с пониманием относимся к той ситуации, которая сложилась в результате введения ставки НДС в 10%. Для населения это был бы высокий скачок цен, особенно для пенсионеров. И эта проблема требует решения, — говорит пресс-служба холдинга.

В компании отмечают, что с первых чисел февраля вместе с Министерством здравоохранения и МАРТ они обсуждают варианты и ищут пути решения проблемы ценообразования на лекарственные препараты.

— Из доступных вариантов это выделение групп населения и групп лекарственных средств (перечень основных лекарственных средств) и применение минимальных наценок, что позволит по этим товарам, для данных групп населения вернуться на уровень цен до введения НДС. Такой же вариант возможен для лекарственных средств, отпускаемых по электронным и бумажным рецептам, — комментирует пресс-служба «Аптека групп».

В компании считают возможным продолжить обсуждение вопроса применения ставки НДС для перечня основных лекарств, а также вернуть его к нулевой ставке. «Но этот вопрос уже в компетенции правительства», — отмечает представитель компании.

Ставки налога на добавленную стоимость на ввоз и продажу лекарств и медицинских изделий изменились с 1 января. Ввозимые в страну партии товара теперь облагаются НДС в размере 10%, а на ввезенные до этого года лекарства и медизделия нужно было пересмотреть цены до 1 февраля.

В итоге в январе аптеки повысили цены на лекарства и медизделия, некоторые на 10%, обосновывая рост повышением налога. В ответ на это контролирующие органы начали проверять сети аптек на предмет обоснованности роста цен. Комитет госконтроля рекомендовал аптечным сетям «принять меры по снижению цен на социально значимые лекарства, не дожидаясь предписаний проверяющих. По выявленным фактам необоснованного повышения цен на лекарственные препараты контрольным ведомством будет дана соответствующая оценка».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .