Источник материала: Хартия'97

Спирт, тряпки и горячая вода: эксперты рассказали, как завести автомобиль после холодной ночи 2 17.02.2021, 14:08

Белорусским водителям на заметку.

Что делать владельцам автомобилей, работающих на бензине, чтобы без проблем прогреть и завести авто после морозной ночи, пишет kp.by .

Эксперты советуют добавить в бак немного спирта. Он не даст замерзнуть воде в трубках и фильтрах. В морозные дни специалисты рекомендуют регулярно проверять ячейки фильтра и, если на них появился снег, снять деталь и прогреть ее в теплом помещении. Можно использовать горячую воду.

Если нужно прогреть впускной трубопровод, эксперты советуют воспользоваться горячей водой и ветошью. Тряпками нужно обложить трубопровод и лить на них горячую воду. Понадобится около двух литров воды. Этот способ прогрева считают самым безопасным – при других может произойти возгорание.

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