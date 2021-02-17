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Спирт, тряпки и горячая вода: эксперты рассказали, как завести автомобиль после холодной ночи
Источник материала: Хартия'97
Спирт, тряпки и горячая вода: эксперты рассказали, как завести автомобиль после холодной ночи
Белорусским водителям на заметку.
Что делать владельцам автомобилей, работающих на бензине, чтобы без проблем прогреть и завести авто после морозной ночи, пишет
Эксперты советуют добавить в бак немного спирта. Он не даст замерзнуть воде в трубках и фильтрах. В морозные дни специалисты рекомендуют регулярно проверять ячейки фильтра и, если на них появился снег, снять деталь и прогреть ее в теплом помещении. Можно использовать горячую воду.
Если нужно прогреть впускной трубопровод, эксперты советуют воспользоваться горячей водой и ветошью. Тряпками нужно обложить трубопровод и лить на них горячую воду. Понадобится около двух литров воды. Этот способ прогрева считают самым безопасным – при других может произойти возгорание.
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Белорусским водителям на заметку.
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