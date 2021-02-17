Источник материала: Хартия'97

В Турции задержали российских наемников, прибывших из Сирии 1 17.02.2021, 14:03

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Они пытались незаконного пересечь границу.

Пятеро российских наемников задержаны на юге Турции. Как сообщает турецкое минобороны, они пытались незаконного пересечь границу, прибыв из Сирии, сообщает ghall.com.ua .

В ведомстве отметили, что задержание произошло на турецко-сирийской границе в районе Нарлыджа провинции Хатай.

Всего задержаны шесть человек, из них пятеро граждан России, в том числе женщина, которая ранее разыскивалась в связи с членством в ИГ и один гражданин Ливии. Подробности устанавливаются.

31 декабря военные Турции также задержали российских членов террористической группировки. Их задержали в районе города Рейханлы пограничной провинции Хатай (находится напротив сирийской провинции Идлиб, неподконтрольной Дамаску). Турецким спецслужбами было установлено, что среди задержанных оказались пять граждан России, четыре гражданина Узбекистана и три гражданина Киргизии. Все они являются террористами ИГ.

В Минобороны Турции заявили, что двое из захваченных террористов относятся к особо опасным преступникам, объявленным в стране в розыск. Их гражданство не называется.

Российские граждане были третьими по численности в рядах ИГ на пике успехов группировки в Сирии и Ираке в 2015 г. Тогда же президент России Путин заявил, что в рядах террористической организации находятся около 2 500 россиян, а МВД чуть позднее оценивало эту цифру в более чем 3 500 российских граждан. В 2017 г. американская консалтинговая компания Soufan Group сообщала, что Россия стала лидером по числу иностранных граждан, примкнувших к ИГ в Сирии и Ираке – 3417.

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