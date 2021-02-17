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В Турции задержали российских наемников, прибывших из Сирии
Источник материала: Хартия'97
В Турции задержали российских наемников, прибывших из Сирии
Они пытались незаконного пересечь границу.
Пятеро российских наемников задержаны на юге Турции. Как сообщает турецкое минобороны, они пытались незаконного пересечь границу, прибыв из Сирии, сообщает
В ведомстве отметили, что задержание произошло на турецко-сирийской границе в районе Нарлыджа провинции Хатай.
Всего задержаны шесть человек, из них пятеро граждан России, в том числе женщина, которая ранее разыскивалась в связи с членством в ИГ и один гражданин Ливии. Подробности устанавливаются.
31 декабря военные Турции также задержали российских членов террористической группировки. Их задержали в районе города Рейханлы пограничной провинции Хатай (находится напротив сирийской провинции Идлиб, неподконтрольной Дамаску). Турецким спецслужбами было установлено, что среди задержанных оказались пять граждан России, четыре гражданина Узбекистана и три гражданина Киргизии. Все они являются террористами ИГ.
В Минобороны Турции заявили, что двое из захваченных террористов относятся к особо опасным преступникам, объявленным в стране в розыск. Их гражданство не называется.
Российские граждане были третьими по численности в рядах ИГ на пике успехов группировки в Сирии и Ираке в 2015 г. Тогда же президент России Путин заявил, что в рядах террористической организации находятся около 2 500 россиян, а МВД чуть позднее оценивало эту цифру в более чем 3 500 российских граждан. В 2017 г. американская консалтинговая компания Soufan Group сообщала, что Россия стала лидером по числу иностранных граждан, примкнувших к ИГ в Сирии и Ираке – 3417.
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Они пытались незаконного пересечь границу.
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