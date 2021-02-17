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Путин поручил подумать о введении продуктовых карточек в России

17.02.2021 14:24 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Путин поручил подумать о введении продуктовых карточек в России

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  • 17.02.2021, 13:43
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Путин поручил подумать о введении продуктовых карточек в России

Реальные доходы россиян упали до 10-летнего минимума.

Президент России Владимир Путин дал «зеленый свет» идее введения в стране продуктовых карточек для малоимущих, сообщает finanz.ru.

Инициатива, которая несколько лет обсуждается в правительстве и которую уже начали реализовывать отдельные российские регионы, имеет и плюсы, и минусы, заявил Путин на встрече с руководителями думских фракций в среду.

«Есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно», - сказал он.

Путин добавил, что прямая продовольственная бедным сейчас «может быть не так актуальна, как в разгар эпидемии». «Но тем не менее, поговорить можно», - цитирует президента РФ РИА Новости.

По данным Росстата, в 2020 году реальные располагаемые доходы россиян упали еще на 3,5% вернулись на уровень 2010 года.

В первом квартале 146 миллионов российских граждан жили в среднем на 31,2 тысячи рублей в месяц, во втором квартале - на 32,8 тысячи, в третьем - на 35 тысяч, следует из статистики. По текущему курсу это около 14 долларов в день.

В четвертом сумма выросла до 42,5 тысячи рублей, благодаря новогодним премиям и 13-м зарплатам. Численность армии бедных на фоне кризиса пополнилась на 1,2 млн граждан, и к концу третьего квартала достигла до 12,8% населения, или 18,8 млн человек.

Каждый восьмой гражданин РФ, согласно Росстату, имел доходы ниже прожиточного минимума, который Минтруд установил на отметке 12 223 рубля для трудоспособного населения, 9299 рублей для пенсионеров и 11203 рубля для детей.

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Реальные доходы россиян упали до 10-летнего минимума.
 
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