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Романовская про август 2020: «Очень сложно переживать из-за внешних проблем, когда под боком происходит какая-то дичь»

17.02.2021 14:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чемпионка мира и Универсиады по фристайлу Александра Романовская в интервью каналу «ЧестнОК» рассказала о событиях после президентских выборов в августе 2020 года.

О начале протестов в августе 2020:


Это были дни, когда у моего отца только случился инсульт, буквально в конце июля с ним все случилось. Поэтому эти дни были вперемешку. Очень много проблем, привыкали, адаптировались к новому ритму жизни. Поменялось все. На самом деле очень сложно переживать из-за внешних проблем, когда под боком происходит какая-то дичь. А тут получается начиная с семьи и заканчивая городом и страной. В таком ритме у тебя даже нет времени чтобы остановиться и отдышаться, успокоится.

О проблемах с отцом:


Мне позвонил отец и сказал, что у него инсульт. Я подумала, что он пьяный, к сожалению, у него есть проблемы с алкоголем. Я на него психанула и кинула трубку.  Потом мне звонит непосредственный начальник и говорит, что едут в больницу в Могилеве, где они были в командировке.

У меня начались смешанные чувства к отцу. Он сам довел себя до этого состояния. Из-за этого страдает вся семья: одновременно ты его любишь и ненавидишь. И в любом случае ему нужно помогать, так как никто кроме тебя и матери этим заниматься не будет. Был сложный затяжной период, но сейчас уже я могу спокойно об этом разговаривать, а раньше, если бы мне задали такой вопрос – устроила бы истерику.

В этом году для меня хорошо показали в сравнении масштабы проблем, насколько тебе может быть плевать на увольнения и даже собственное здоровье, когда в семье такая задница.
 
Теги: Могилев
 
 
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Чемпионка мира и Универсиады по фристайлу Александра Романовская в интервью каналу «ЧестнОК» рассказала о событиях после президентских выборов в августе 2020 года.
 
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