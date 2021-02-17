Романовская про август 2020: «Очень сложно переживать из-за внешних проблем, когда под боком происходит какая-то дичь»

О начале протестов в августе 2020:





Это были дни, когда у моего отца только случился инсульт, буквально в конце июля с ним все случилось. Поэтому эти дни были вперемешку. Очень много проблем, привыкали, адаптировались к новому ритму жизни. Поменялось все. На самом деле очень сложно переживать из-за внешних проблем, когда под боком происходит какая-то дичь. А тут получается начиная с семьи и заканчивая городом и страной. В таком ритме у тебя даже нет времени чтобы остановиться и отдышаться, успокоится.





О проблемах с отцом:





Мне позвонил отец и сказал, что у него инсульт. Я подумала, что он пьяный, к сожалению, у него есть проблемы с алкоголем. Я на него психанула и кинула трубку. Потом мне звонит непосредственный начальник и говорит, что едут в больницу в Могилеве , где они были в командировке.





У меня начались смешанные чувства к отцу. Он сам довел себя до этого состояния. Из-за этого страдает вся семья: одновременно ты его любишь и ненавидишь. И в любом случае ему нужно помогать, так как никто кроме тебя и матери этим заниматься не будет. Был сложный затяжной период, но сейчас уже я могу спокойно об этом разговаривать, а раньше, если бы мне задали такой вопрос – устроила бы истерику.





В этом году для меня хорошо показали в сравнении масштабы проблем, насколько тебе может быть плевать на увольнения и даже собственное здоровье, когда в семье такая задница.