Карпенко рассказал, сколько Беларусь заработала на образовании

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев ― Sputnik. Экспорт образовательных услуг Беларуси в 2020 году составил 82 миллиона долларов, сообщил журналистам в среду министр образования Игорь Карпенко.

Минувший год, по словам руководителя ведомства, был непростой, пандемия сказалась на организации образовательного процесса.

"Но надо отдать должное, что наша система образования справилась. Мы создали собственную дистанционную платформу, где можно учиться онлайн. Да, она еще не совершенна, однако опыт, который учителя-практики заложили в эту платформу, сегодня востребован", - заявил он.

Карпенко подчеркнул, что белорусские вузы использовали дистанционную форму обучения в основном для иностранных граждан. Благодаря этому экспорт образовательных услуг вырос на 1% по сравнению с прошлым годом и составил 82 миллиона долларов.

"Это хороший показатель. У нас обучалось более 26 тысяч иностранных студентов из 109 стран", - констатировал министр.

По его словам, в прошлом году ставка в сфере образования была сделана на развитие личностного потенциала, выстраивание системы под потребности экономики, подготовку соответствующий кадров.

"Для Беларуси, где нет больших природных запасов, своих углеводородов, будущие специалисты - наиважнейший фактор для экономического роста", - отметил Карпенко.

Он также добавил, что сейчас ведомство начинает работать над концепцией развития системы образования до 2035 года, в ее основу будут положены поручения главы государства, о которых он заявил на Всебелорусском народном собрании.