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Минус уши: Бузова опозорилась на дне рождения Дубцовой

17.02.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российскую ведущую Ольгу Бузову высмеяли за пение без фонограммы на празднике певицы Ирины Дубцовой: в сети обсуждают конфуз звезды "Дома-2".

14 февраля Дубцова отметила свой 39-й день рождения. В честь праздника, звезда зарезервировала стол в ресторане и пригласила самых близких друзей. Среди гостей была замечена Бузова, а также шоумен Гарик Харламов.

В сети обсуждают музыкальный конфуз Бузовой на дне рождения Дубцовой: смешное видео опубликовал один из Telegram-каналов.

В какой-то момент певица решила устроить караоке прямо за столом и начала исполнять свой хит "Танцуй под Бузову". Сидевшему рядом Харламову ничего не оставалось, как подхватить песню. Выступление под ироничным названием "минус уши" произвело фурор в сети.

"Она пьяная?"; "Поет Бузова, а стыдно мне"; "Испанский стыд"; Слух вышел из чата"; "Харламова тоже нужно на вокал отправить", - прокомментировали поклонники.

Возможно, стоит сделать скидку на то, что знаменитости провели 14 февраля без своих половинок: Бузова рассталась с бойфрендом, а Харламов развелся с Асмус.

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Пользователи социальных сетей активно обсуждают застольное караоке "поющей ведущей" и резидента Comedy Club Гарика Харламова.
 
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