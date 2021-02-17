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Минус уши: Бузова опозорилась на дне рождения Дубцовой
17.02.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российскую ведущую Ольгу Бузову высмеяли за пение без фонограммы на празднике певицы Ирины Дубцовой: в сети обсуждают конфуз звезды "Дома-2".
14 февраля Дубцова отметила свой 39-й день рождения. В честь праздника, звезда зарезервировала стол в ресторане и пригласила самых близких друзей. Среди гостей была замечена Бузова, а также шоумен Гарик Харламов.
В сети обсуждают музыкальный конфуз Бузовой на дне рождения Дубцовой: смешное видео опубликовал один из Telegram-каналов.
В какой-то момент певица решила устроить караоке прямо за столом и начала исполнять свой хит "Танцуй под Бузову". Сидевшему рядом Харламову ничего не оставалось, как подхватить песню. Выступление под ироничным названием "минус уши" произвело фурор в сети.
"Она пьяная?"; "Поет Бузова, а стыдно мне"; "Испанский стыд"; Слух вышел из чата"; "Харламова тоже нужно на вокал отправить", - прокомментировали поклонники.
Возможно, стоит сделать скидку на то, что знаменитости провели 14 февраля без своих половинок: Бузова
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают застольное караоке "поющей ведущей" и резидента Comedy Club Гарика Харламова.
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