ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Панарин: третья партия в США, военный порядок в Мьянме и британский распад

17.02.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Панарин: третья партия в США, военный порядок в Мьянме и британский раскол

Последние события в США, Мьянме и Великобритании ― в обзоре международных новостей на youtube-канале доктора политических наук, профессора Игоря Панарина. 

© AFP 2020 / MANDEL NGAN
Конгрессмен подал в суд на Трампа по закону 1871 года

Экс-президент США Дональд Трамп активизировался после попытки импичмента и обрушился с резкой критикой на лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла. Прозвучали обвинения в том, что сенатор ― китайский агент, Трамп жалеет, что ранее оказывал ему поддержку, и что Республиканская партия может отстоять интересы американского народа. Фактически Трамп сделал заход то ли на реформирование Республиканской партии, то ли на создание новой, говорит политический эксперт. По последним опросам, 62% американцев считают, что ни республиканцы, ни демократы не отвечают их интересам, и стране нужна новая политическая партия.

В Мьянме военные, взявшие власть в свои руки, действуют системно и слаженно, предъявляя новые обвинения "незаконному президенту" Аун Сан Су Чжи. По словам Панарина, военные "системно додавливают ситуацию, попытки раскачать ситуацию глобалистом не удаются". Технология работы что в Бирме, что в Мьянме, что в России одна и та же, считает политолог.

"Общий штаб глобалистов, соросят, клинтонитов ― он лондонский, и он руководит такими операциями гибридной войны в форме попыток цветной революции что в Бирме, что в США, что в России, что в Беларуси", ― отмечает Панарин.

Распад Великобритании кажется все более неизбежным, материал с таким заголовком опубликовало агентство Bloomberg. Целой группе наций и народностей, из которых состоит Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, никогда не было комфортно жить вместе. Теперь же они "опасно близки к экзистенциальному кризису", отмечается в материале, поскольку Brexit стал не только последствием раскола Британии и ЕС, но и причиной "все более глубоких трещин" внутри самого британского королевства.

Читайте также:

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Появится ли в США третья сила, конкурирующая с республиканцами и демократами, как военные Мьянмы наводят порядок в стране и правда ли, что Великобритании грозит...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спирт, тряпки и горячая вода: эксперты рассказали, как завести автомобиль после холодной ночи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by