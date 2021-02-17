Панарин: третья партия в США, военный порядок в Мьянме и британский распад

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Панарин: третья партия в США, военный порядок в Мьянме и британский раскол

Последние события в США, Мьянме и Великобритании ― в обзоре международных новостей на youtube -канале доктора политических наук, профессора Игоря Панарина.

Экс-президент США Дональд Трамп активизировался после попытки импичмента и обрушился с резкой критикой на лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла. Прозвучали обвинения в том, что сенатор ― китайский агент, Трамп жалеет, что ранее оказывал ему поддержку, и что Республиканская партия может отстоять интересы американского народа. Фактически Трамп сделал заход то ли на реформирование Республиканской партии, то ли на создание новой, говорит политический эксперт. По последним опросам, 62% американцев считают, что ни республиканцы, ни демократы не отвечают их интересам, и стране нужна новая политическая партия.

В Мьянме военные, взявшие власть в свои руки, действуют системно и слаженно, предъявляя новые обвинения "незаконному президенту" Аун Сан Су Чжи. По словам Панарина, военные "системно додавливают ситуацию, попытки раскачать ситуацию глобалистом не удаются". Технология работы что в Бирме, что в Мьянме, что в России одна и та же, считает политолог.

"Общий штаб глобалистов, соросят, клинтонитов ― он лондонский, и он руководит такими операциями гибридной войны в форме попыток цветной революции что в Бирме, что в США, что в России, что в Беларуси", ― отмечает Панарин.

Распад Великобритании кажется все более неизбежным, материал с таким заголовком опубликовало агентство Bloomberg. Целой группе наций и народностей, из которых состоит Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, никогда не было комфортно жить вместе. Теперь же они "опасно близки к экзистенциальному кризису", отмечается в материале, поскольку Brexit стал не только последствием раскола Британии и ЕС, но и причиной "все более глубоких трещин" внутри самого британского королевства.

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