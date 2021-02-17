Минобразования пересмотрит число приема абитуриентов в 2021 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев ― Sputnik. Министерство образования Беларуси в ближайшее время пересмотрит соотношение цифр приема на бюджетную, платную и заочную формы обучения, сказал на итогам коллегии глава ведомства Игорь Карпенко, передает корреспондент Sputnik.

"Цифры приема в белорусские вузы и колледжи будут установлены до 1 апреля. Но могу сказать точно, что они уменьшатся на 6% по сравнению с прошлым годом по ряду гуманитарных специальностей", - отметил Карпенко.

Набор на бюджетную и платную форму обучения также пересмотрят, поскольку "это ненормально, когда на бюджете набирается маленькая группа, а на платной форме в пять раз больше". По словам министра, после окончания учебного года заведения студенты-платники сталкиваются с вопросом трудоустройства.

"Надо найти разумный баланс. Посмотрим также и на цифры приема на заочную форму", - прокомментировал глава ведомства.

По его словам, количество выпускников школ уменьшается второй год подряд. В этом, по оценкам министра, их станет меньше примерно на 1 тысячу (в 2020-м аттестаты получили 53 446 школьников, в 2019-м - 54 168 - Sputnik), и этот фактор надо учитывать.

Изменения для поступающих

Глава Минобра также напомнил о изменениях во вступительной кампании. В 2021-м, по его словам, поступающим особых корректировок ждать не стоит, единственное, чтоб будет пересмотрено - так это подходы в части целевого набора.

"Будем предлагать в будущем совместить аттестацию школьников со вступительной кампанией, тем самым разгрузить абитуриентов и внести некий элемент независимой аттестации. Также совместно с ЦТ (это уже обсуждалось на Всебелорусского народном собрании), возможно, будем проводить собеседования: хочется видеть личность абитуриента, его нацеленность на ту или иную профессию, а не только бумажки, которые он принес", - пояснил министр.

По его словам, вузы, возможно, вернутся к теме характеристик, собеседований или внутренних экзаменов. Однако потребуется некоторое время, чтобы методически обеспечить решение этих вопросов.

"И потом нужен будет какой-то промежуток времени, чтобы школьник адаптировался под новые правила приема. Возможно, анонсируем некоторые изменения в будущие вступительные кампании более тщательно после совещания у президента", - заключил Карпенко.

Ранее министр заявлял , что новшества в сфере белорусского образования должны помочь абитуриентам, чтобы те "не носились с бумажками из одного вуза в другой".

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