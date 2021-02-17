Суд Солигорского района приговорил 53-летнего электрослесаря к полутора годам лишения свободы за избиение сотрудников милиции

В суде Солигорского района Минской области 17 февраля оглашен приговор по уголовному делу по статье 363 УК (сопротивление сотруднику милиции) в отношении 53-летнего электрослесаря ОАО «Беларуськалий» Александра Коротчени.





Как сообщает местное издание «Лидер-Пресс» , дело рассматривала судья Ольга Прокопович. Коротченю обвиняли в умышленном нанесении двух ударов по голове сотрудникам правоохранительных органов.

Из материалов следствия известно, что 9 августа 2020 года вблизи магазина «Центральный» в Солигорске сотрудники РОВД хотели задержать мужчину. По версии прокуратуры, «не желая быть задержанным за административное правонарушение и доставленным в РОВД для установления личности и других обстоятельств, он категорически отказался пройти с милиционерами, высказался в их адрес нецензурной бранью». Кроме того, «препятствуя своему задержанию, умышленно нанес двум сотрудникам ОВД удары руками в область головы, чем причинил им побои и физическую боль», говорилось в материалах дела.

Пострадавшие — сотрудники Солигорского РОВД Артем Михед и Алексей Капаченя.

Обвиняемый вину признал частично. На первом заседании суда 5 февраля он рассказал о задержании. По словам Коротчени, он сидел на скамейке со знакомым, когда подошел мужчина, который не представился, и приказал сотрудникам милиции его задержать якобы за нецензурную брань.

«Когда задерживали, я упирался ногами в землю и держался за скамейку, — пояснял обвиняемый. — Пытался освободить руки, никого не отталкивал, не хватал никого за шею. Ударов не наносил вообще и не толкал никого, до шлемов не дотрагивался. Позже мне удалось вырваться, а из-за того, что держали за майку, я выкрутился, и майка осталась у правоохранителей. Но меня догнали, сделали подсечку и скрутили, погрузили в машину и отвезли в ИВС».

Коротченя уточнял, что не был в курсе про митинги и акции протеста. Когда задержали, никто ему не сообщил, что против него начат административный процесс за участие в несанкционированной акции.

Сторона обвинения заявила, что считает Коротченю виновным, несмотря на то, что на представленном в суде видео не видно явного нанесения ударов.

Пострадавший Михед отметил, что не желает обвиняемому лишения свободы. Капоченя также просил сильно Коротченю не наказывать.

Судья приговорил Коротченю к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также он должен выплатить материальную компенсацию в 2 тысячи рублей каждому пострадавшему сотруднику.

Приговор подлежит обжалованию. Подсудимый заключен под стражу в зале суда.