ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тимошенко предлагает запретить импорт электроэнергии из Беларуси

17.02.2021 14:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Ряд украинских народных депутатов выступили с инициативой скорейшего принятия закона о запрете импорта электроэнергии из Беларуси в Украину.

Тимошенко предлагает запретить импорт электроэнергии из Беларуси

Как сообщается, законопроект №4493 был зарегистрирован в парламенте еще 14 декабря, пишет znaj.ua.

«С января Украина, к сожалению, возобновила необоснованный импорт электроэнергии из РФ и РБ. Ситуация уже крайне отрицательно влияет на энергетическую отрасль, в частности только прямые убытки украинской энергосистемы составили свыше 5 млрд грн», — говорится в обращении депутатов.

Призыв к спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову подписали в том числе Юлия Тимошенко, Степан Кубив, Тарас Батенко, Сергей Шахов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ряд украинских народных депутатов выступили с инициативой скорейшего принятия закона о запрете импорта электроэнергии из Беларуси в Украину.
 
Новости дня
Новости разные
 
Спирт, тряпки и горячая вода: эксперты рассказали, как завести автомобиль после холодной ночи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by