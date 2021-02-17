Тимошенко предлагает запретить импорт электроэнергии из Беларуси

Ряд украинских народных депутатов выступили с инициативой скорейшего принятия закона о запрете импорта электроэнергии из Беларуси в Украину.





Как сообщается, законопроект №4493 был зарегистрирован в парламенте еще 14 декабря, пишет znaj.ua .

«С января Украина, к сожалению, возобновила необоснованный импорт электроэнергии из РФ и РБ. Ситуация уже крайне отрицательно влияет на энергетическую отрасль, в частности только прямые убытки украинской энергосистемы составили свыше 5 млрд грн», — говорится в обращении депутатов.

Призыв к спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову подписали в том числе Юлия Тимошенко, Степан Кубив, Тарас Батенко, Сергей Шахов.