ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Apple перестанет менять поломанные iPhone 12 - и все ради экологии

17.02.2021 14:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Известное издание MacRumors со ссылкой на свои источники рассказало, что в Apple решили отказаться от практики замены смартфонов iPhone 12 mini и iPhone 12 на новые при определенных поломках. И что такое решение обусловлено заботой об окружающей среде и экологии планеты.


iPhone 12 mini. Фото: engadget

Издание пишет: Apple уже оповестила авторизованные сервисные центры про то, что для моделей iPhone 12 mini и iPhone 12 вводится новый метод ремонта. Если ранее при определенных проблемах устройства меняли на новые, то теперь их станут чинить. Так, к списку поломок, при которых с 23 февраля телефоны станут ремонтировать, отнесли затруднения с включением или выключением гаджетов, материнскими платами, системой Face ID, а также треснувшим стеклом сзади.

Для починки сервисные центры будут получать новые цельные блоки, включающие задняя часть корпуса названных выше смартфонов со всеми компонентами кроме экрана и тыльной камеры — их менять не будут, если и повреждений на них нет. Такой метод ремонта якобы вводится во всех странах, где официально представлены iPhone 12 mini и iPhone 12.

В служебной записке с новыми правилами, по информации MacRumors, решение компании объясняется защитой об окружающей среде — в частности, сокращения углеродного следа от каждого продаваемого девайса. Примерно таким же образом в Apple ранее мотивировали и отказ от комплектных наушников с адаптерами питания.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Apple уже оповестила авторизованные сервисные центры про то, что для моделей iPhone 12 mini и iPhone 12 вводится новый метод ремонта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Защита Бабарико ходатайствовала об изменении ему меры пресечения и допуске независимых СМИ на процесс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by