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Apple перестанет менять поломанные iPhone 12 - и все ради экологии
Источник материала: Tut.by
Известное издание
Издание пишет: Apple уже оповестила авторизованные сервисные центры про то, что для моделей iPhone 12 mini и iPhone 12 вводится новый метод ремонта. Если ранее при определенных проблемах устройства меняли на новые, то теперь их станут чинить. Так, к списку поломок, при которых с 23 февраля телефоны станут ремонтировать, отнесли затруднения с включением или выключением гаджетов, материнскими платами, системой Face ID, а также треснувшим стеклом сзади.
Для починки сервисные центры будут получать новые цельные блоки, включающие задняя часть корпуса названных выше смартфонов со всеми компонентами кроме экрана и тыльной камеры — их менять не будут, если и повреждений на них нет. Такой метод ремонта якобы вводится во всех странах, где официально представлены iPhone 12 mini и iPhone 12.
В служебной записке с новыми правилами, по информации MacRumors, решение компании объясняется защитой об окружающей среде — в частности, сокращения углеродного следа от каждого продаваемого девайса. Примерно таким же образом в Apple ранее мотивировали и отказ от комплектных наушников с адаптерами питания.
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Apple уже оповестила авторизованные сервисные центры про то, что для моделей iPhone 12 mini и iPhone 12 вводится новый метод ремонта.
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