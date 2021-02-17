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Oops! Нацбанк отложил решение по ставке рефинансирования
Источник материала: Партизан
Нацбанк отложил решение по ставке рефинансирования до 12 марта
Как сообщает, пресс-служба Нацбанка, регулятору требуется дополнительный анализ "прогнозной динамики потребительских цен и оценки продолжительности воздействия ключевых факторов, приведших к ускорению роста потребительских цен".
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Нацбанк отложил решение по ставке рефинансирования до 12 марта
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