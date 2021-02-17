Теперь мы знаем: кто отдал приказ бросить вооруженных военных на мирных протестующих в Бресте

Свабода . 17 февраля в Бресте возобновился судебный процесс по делу Александра Кордюкова и Геннадия Шутова, погибшего от огнестрельного ранения, полученного 11 августа на улице Московской областного центра, передает





Кордюков и погибший Шутов на процессе являются... обвиняемыми.





"Пострадавшими" выступают военнослужащие Сил специального реагирования (воинская часть № 89417 Сил специальных операций) Роман Гаврилов и Арсений Голицын.





По материалам дела, именно Гаврилов застрелил Геннадия Шутова.





В самом начале второго дня суда, где должны были опрашивать свидетелей, потерпевшие Гаврилов и Голицын подали ходатайство о закрытии дела, однако их отклонили. Оба военнослужащих заявляют, что после первого дня суда получили десятки анонимных угроз. Судья Светлана Кременевская отказала, суд продолжился в открытом режиме.





Шутов и Кордюков были лично знакомы с командиром Гаврилова и Голицына

Первым на второй день суда допросили командира звена Брестского ОМОНа Антона Прокурата. Он в зал суда лично не явился, допрос проводился по аудиосвязи.





Прокурат рассказал, что днем 11 августа 2020 года получил в свое распоряжение военнослужащих Гаврилова и Голицына. Их направили в город, где они сначала наблюдали за событиями в районе улицы Советской, а потом направились на улицу Московскую. По Бресту переодетые военные и омоновцы перемещались на троллейбусах.





По словам Прокурата, все бойцы ОМОНа и военнослужащие в тот день были вооружены огнестрельным оружием, наблюдение за событиями вели в гражданской одежде. При этом Гаврилов и Голицын получили приказ смешаться с толпой, они шли в толпе и хлопали в ладоши.





Поздно вечером 11 августа Прокурат получил от Гаврилова и Голицына звонок на мобильный телефон, они рассказали ему о применении огнестрельного оружия. После этого командир ОМОН сам приехал на место. Там он увидел раненого и "скорую".





На суде также выяснилось, что командир ОМОНа лично знал обвиняемых Кордюкова и Шутова.





командир ОМОНа и Геннадий шутов были очень близко знакомы и даже неоднократно отдыхали вместе). - Последний раз я видел Геннадия Шутова в парке Воинов-Интернационалистов, когда в "Мы давно знакомы с Шутовым и Кордюковым, — сообщил на допросе в суде Прокурат (эти слова вызвали реакцию в зале среди близких обвиняемых: они утверждают, что). - Последний раз я видел Геннадия Шутова в парке Воинов-Интернационалистов, когда в Брест приезжала Светлана Тихановская. Он был завернут в бело-красный-белый флаг. Подошел ко мне поговорить".





Кто отдал приказ использовать вооруженных военных во время протестов

Приказ использовать вооруженных военных во время протестов отдал командующий войсками сил специальных операций Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко. Об этом стало известно из показаний свидетеля Лабковича, майора части № 89417 и непосредственного руководителя Голицына и Гаврилова.





Лабкович на суд также не явился, так как заболел. Его показания зачитывали по материалам дела.





Из показаний следует, что в Бресте 11 августа в подчинении командиров ОМОНа было около 20 военных спецназовцев. Они были разделены на группы по 5-6 человек и действовали в городе в штатском. Все были с огнестрельным оружием, переговоры между ними и командирами осуществлялись через мобильные телефоны, средства спецсвязи использовать было запрещено.









Лабкович лично забирал пистолеты Макарова у Гаврилова и Голицына после инцидента с Кордюковым и Шутовым.





По его показаниям, в обоймах отсутствовало по два патрона. По показаниям Лабковича, военные спецназовцы находились в Бресте с июня 2020 года. Они участвовали в военных играх.





Генерал-майора Денисенко также должны были допросить на суде в качестве свидетеля, однако в суд он не приехал по причине болезни. Судья сообщила, что на больничном он находится с 6 по 20 февраля.





"Не видел, чтобы обвиняемый бил металлической трубой потерпевшего"

Во второй день процесса также допросили свидетеля Владимира Лесика. Это индивидуальный предприниматель, который вечером 11 августа был рядом с местом убийства Геннадия Шутова. Он рассказал, что видел конфликт между военными и Кордюковым и Шутовым косвенно. Сначала даже подумал, что это компания знакомых.





"Я был возле этого дома, проходил у парапета, - рассказал Лесик. - Было то ли 22 часа, то ли 23. Я прошел мимо двух человек, которые сидели на скамье, пошел дальше, там остановился. Заметил, как к тем двум подошли еще двое. Затем один из них упал. Я повернулся и увидел, что упавший поднимается, и в его руке предмет с металлическим блеском. Я не видел, чтобы он наносил им какие-то удары. Затем раздались выстрелы, один из людей у лавочки начал убегать. Тот, кто гнался за ним, стрелял вслед"





По словам свидетеля, он не может вспомнить, чтобы слышал крики "Стой, стрелять буду!". Слышал только ругань со стороны вооруженных людей. Его слова подтвердили представленные в суде видеозаписи, сделанные другим очевидцем. На них слышны крики "лежать! Мордой в пол, урод!" "Пострадавший" спецназовец Голицын признал, что это кричит он.





На процессе началось изучение материалов дела. Прокурор и "потерпевшие" военнослужащие подали ходатайство об изучении их в закрытом режиме. Судья ходатайство удовлетворила частично. Закрытым будет только та часть процесса, где будут изучать «секретный» том материалов дела. Что в нем находится, неизвестно.









Жертвы белорусских протестов

За все время протестов при различных обстоятельствах погибли как минимум 6 человек. При этом власти и руководство МВД ни разу не признали, что люди погибли от рук силовиков. Эти люди на сегодня считаются жертвами протестов:





Александр Тарайковский, 34 года, Минск, застрелен силовиками на улице Притыцкого;





Александр Вихор, 25 лет, , 25 лет, Гомель , умер после избиения в милиции - накануне стало известно, что СК отказался заводить уголовное дело, заявив о смерти из-за проблем с сердцем





Геннадий Шутов, 43 года, Брест, застрелен силовиком;





Роман Бондаренко, 31 год, Минск, побитый до обморока, умер в больнице.





Также до сих пор неизвестны обстоятельства смерти еще нескольких человек. Их родственники и друзья считают, что они могли быть убиты во время протестов.





Никита Кривцов, 28 лет, Жодино, найден повешенным;





Александр Демидов, 25 лет, Боровляны, найден мертвым;





Константин Шишмаков, 29 лет, Волковыск, якобы совершил самоубийство;





Артем Поруков, 19 лет, Минск, сбит машиной.