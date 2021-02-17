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Учеба на дороге: студотряды России и Беларуси построят трассу М1

17.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Студенты Беларуси и России будут строить трассу М1. Магистраль соединяет Минск и Москву. В проекте задействуют около тысячи ребят, сообщает «МИР 24».

Молодежные организации Союзного государства стали стратегическим партнерами. Подписали соглашение. Строительство международной трассы – не первый совместный проект Белорусского союза молодежи и общественной организации «Мобильные кадры России». Цель проекта – обмен опытом и воспитание патриотизма.

«Мы хотели бы провести в этом году автопробег Москва – Минск, Минск – Москва. Чтобы молодые ребята, участники строительства этой автомобильной дороги, проехали по маршруту воинской славы», – указал председатель Общероссийской молодежной общественной организации Владислав Шамин.

Идея о сотрудничестве между организациями обеих стран прозвучала на Восьмом белорусско-российском молодежном форуме.



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Теги: Минск
 
 
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