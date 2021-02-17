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Учеба на дороге: студотряды России и Беларуси построят трассу М1
17.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Студенты Беларуси и России будут строить трассу М1. Магистраль соединяет Минск и Москву. В проекте задействуют около тысячи ребят, сообщает «МИР 24».
Молодежные организации Союзного государства стали стратегическим партнерами. Подписали соглашение. Строительство международной трассы – не первый совместный проект Белорусского союза молодежи и общественной организации «Мобильные кадры России». Цель проекта – обмен опытом и воспитание патриотизма.
Идея о сотрудничестве между организациями обеих стран прозвучала на
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В проекте задействуют около тысячи ребят.
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