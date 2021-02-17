Погода в СНГ: на юг Кыргызстана пришла жара, Беларусь утопает в снегу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новую порцию снега выдал циклон москвичам. Российскую столицу до сих пор откапывают от предыдущего супер-снегопада, и тут новые осадки. А впереди еще и новое похолодание. Сегодня в Москве днем минус 11 градусов. О погоде в других странах Содружества узнавали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси сегодня по-настоящему зимний день. Температура около 10 градусов ниже нуля, ясно. Но Минск продолжает утопать в снегу, который накрыл белорусскую столицу в конце прошлой недели. Поэтому сейчас к уборке наледи, сосулек и сугробов с крыш даже подключили альпинистов. Каждый день бригада успевает обойти до полусотни зданий.

«Чем хуже погода, чем больше снега, мороза, тем больше намораживается наледь, сосульки. В итоге это может либо поломать крышу, либо упасть вниз. Услуга востребована и хорошо, что востребована, потому что машины, прохожие – это то, что в первую очередь находится под угрозой», – рассказал промышленный альпинист Дмитрий Конюшевский.

Кыргызстан

Жарко как летом. Плюс 20 показывают столбики термометров на юге Кыргызстана. В Бишкеке немного меньше – плюс 17. Аномальный февраль позволил коммунальщикам начать весеннюю уборку. Столицу приводят в порядок. Моют, чистят, красят, ремонтируют. Возобновили и строительство дороги вдоль Ботанического сада. Она соединит проспект 7 Апреля и улицу Каралаева. За ходом работ бдительно следят сотрудники сада. Пока ни одно насаждение не пострадало.

Таджикистан

Удивительно жаркий февраль в Таджикистане! Плюс 24 днем в Душанбе, ясно и солнечно. Такая же погода и в областях республики. И только в горах по ночам минус и до плюс девяти днем. А вот выходные будут дождливыми. Но финал Кубка федерации футбола страны состоится при любой погоде. Болельщикам, которые будут следить за игрой на трибунах, рекомендуют взять с собой дождевики и зонты.