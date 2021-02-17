Нацбанк отложил рассмотрение вопроса о ставке рефинансирования

Правлением Национального банка отложено принятие решения относительно ставки рефинансирования, сообщил регулятор 17 февраля.





«В связи с необходимостью проведения дополнительного анализа прогнозной динамики потребительских цен и оценки длительности воздействия ключевых факторов, приведших к ускорению роста потребительских цен, принято решено рассмотреть соответствующие вопросы по денежно-кредитной политике на заседании правления 12 марта 2021 года», — говорится в сообщении Нацбанка.

Предыдущий раз Нацбанк рассматривал вопрос о ставке рефинансирования на заседании 11 ноября. Тогда, принимая во внимание различные риски, было решено сохранить ставку рефинансирования на текущем уровне (7,75% годовых).

«На фоне пандемии сохраняется неопределенность относительно будущей траектории восстановления деловой активности в мире, в государствах — торговых партнерах Беларуси, а также ее влияния на нашу страну. Внутренние риски связаны с ожиданиями экономических агентов, нормализация которых может происходить медленнее, чем предполагалось», — пояснил ноябрьское решение глава Нацбанка Павел Каллаур.

В декабре 2020 года и в январе 2021 года инфляционные процессы в Беларуси ускорились, и даже зарубежные аналитики стали ожидать, что 17 февраля Нацбанк может поднять ставку рефинансирования.

«Учитывая смещение баланса рисков в сторону ускорения инфляции (существенно превысила цель Нацбанка и вплотную приблизилась к уровню ставки рефинансирования в 7,75%), мы не исключаем, что белорусский центробанк рассмотрит возможность повышения ставки на ближайшем заседании 17 февраля с целью поддержки макроэкономической стабильности», — предполагали аналитики российского «Газпромбанка».

Инфляция в Беларуси в январе 2021 года составила 1,1% и в годовом выражении достигла 7,7%.

По оценке Нацбанка, январское ускорение инфляции связано с тем, что в начале 2021 года были отменены налоговые льготы, которые распространялись на ряд потребительских товаров.

«Ускорение инфляции во многом обусловлено отдельными решениями в области налоговой политики: отменой льгот по НДС на ряд продовольственных и детских товаров, лекарственные средства и медицинские изделия», — пояснил Нацбанк в ежемесячном обзоре.