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Hublot выпустил умные часы Big Bang за $5,2 тысячи
Источник материала: Onliner
Бренд Hublot
Экран 42-мм циферблата имеет разрешение 390×390 точек, экран защищен сапфировым стеклом. Ремешок окрашен в фирменный цвет премьер-лиги, предлагается аналогичная схема оформления.
В качестве бонуса на часах установлено приложение Hublot Loves Football Premier League с уведомлениями о процессе матча (сообщается о пенальти, голах, выданных игрокам карточках и так далее). Обойдутся часы Hublot Big Bang e Premier League в $5,2 тыс.
Минусы часов — отсутствие полноценной защиты от влаги и время автономной работы в один день.
Рефери премьер-лиги получат кастомную версию таких же часов, в продаже они не появятся (если рефери не захотят их продать позже).
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