Hublot выпустил умные часы Big Bang за $5,2 тысячи

Источник материала: Onliner

Бренд Hublot представил умные часы Big Bang e Premier League — это ограниченная серия, в рамках которой для продажи выпущено всего 200 экземпляров. Часы в титановом корпусе работают под управлением Wear OS от Google, они оснащены процессором Snapdragon Wear 3100, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти.

Экран 42-мм циферблата имеет разрешение 390×390 точек, экран защищен сапфировым стеклом. Ремешок окрашен в фирменный цвет премьер-лиги, предлагается аналогичная схема оформления.

В качестве бонуса на часах установлено приложение Hublot Loves Football Premier League с уведомлениями о процессе матча (сообщается о пенальти, голах, выданных игрокам карточках и так далее). Обойдутся часы Hublot Big Bang e Premier League в $5,2 тыс.













Минусы часов — отсутствие полноценной защиты от влаги и время автономной работы в один день.

Рефери премьер-лиги получат кастомную версию таких же часов, в продаже они не появятся (если рефери не захотят их продать позже).