Самолет «Белавиа» вылетел из Шарм-эль-Шейха, покружил 2,5 часа и вернулся обратно

Источник материала: Onliner

По данным flightaware.com, рейс «Белавиа» В2-8216 вылетел из Шарм-эль-Шейха в 6:19 по местному времени, а уже в 8:45 начал снижаться и к 8:58 вернулся обратно в аэропорт. Как сообщает на своем сайте компания, у командира воздушного судна возникли сомнения в полной исправности работ одной из систем самолета. Поэтому он принял решение вернуться в аэропорт Шарм-эль-Шейха, чтобы пройти дополнительную проверку.

— В 11:58 по белорусскому времени самолет произвел посадку в Шарм-эль-Шейхе. Посадка произведена в штатном режиме. В данный момент проводится дополнительная техническая проверка самолета. Приносим свои извинения за неудобства и ожидание. Для авиакомпании «Белавиа» на первом месте всегда стоит безопасность пассажиров, поэтому мы принимаем все меры, чтобы сделать полет максимально надежным и комфортным, — сообщается на сайте компании.

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(будет дополнено)