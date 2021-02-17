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Самолет «Белавиа» вылетел из Шарм-эль-Шейха, покружил 2,5 часа и вернулся обратно

17.02.2021 15:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По данным flightaware.com, рейс «Белавиа» В2-8216 вылетел из Шарм-эль-Шейха в 6:19 по местному времени, а уже в 8:45 начал снижаться и к 8:58 вернулся обратно в аэропорт. Как сообщает на своем сайте компания, у командира воздушного судна возникли сомнения в полной исправности работ одной из систем самолета. Поэтому он принял решение вернуться в аэропорт Шарм-эль-Шейха, чтобы пройти дополнительную проверку. 

— В 11:58 по белорусскому времени самолет произвел посадку в Шарм-эль-Шейхе. Посадка произведена в штатном режиме. В данный момент проводится дополнительная техническая проверка самолета. Приносим свои извинения за неудобства и ожидание. Для авиакомпании «Белавиа» на первом месте всегда стоит безопасность пассажиров, поэтому мы принимаем все меры, чтобы сделать полет максимально надежным и комфортным, — сообщается на сайте компании.

Если вы летели этим рейсом, напишите в наш чат-бот.

(будет дополнено)

 
 
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По данным flightaware.com, рейс «Белавиа» В2-8216 вылетел из Шарм-эль-Шейха в 6:19 по местному времени, а уже в 8:45 начал снижаться и к 8:58 вернулся обратно в аэропорт. Как...
 
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