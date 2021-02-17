Гродненский электромобильный стартап BANTgo получил первые прототипы и полон смелых планов

Источник материала: Onliner Гродненский стартап BANTgo, уже получивший первые прототипы маленьких электромобилей, планирует запустить в Беларуси сервис по аренде миниэлектромобилей для коммунальных служб и операторов доставки.

Как сообщает «Зеленый портал», двухместный мини-электрокар на 12-дюймовых колесах — модель бюджетная, поэтому без изысков. В то же время в салоне стоит кондиционер и отопитель, есть парктроник и мультимедийная система с сенсорным экраном. Заряжается машина от обычной электророзетки на 220 вольт.

Эта модель — прототип, собрана в Минске в единственном экземпляре. Именно эта машинка будет участвовать в пилотном проекте BANTgo по доставке еды. Участники стартапа разрабатывают IT-платформу для аренды электромобилей. В будущем приложением смогут пользоваться не только службы доставки, но и другие городские сервисы. Поучаствовать в испытаниях согласились несколько гродненских пиццерий.





Cам основатель стартапа Сергей Жильцов в ближайшие месяцы готовится работать развозчиком пиццы: хочет не только проверить машинку, но и понять потребности потенциальных пользователей IT-приложения.

Первоначально идея гродненского стартапа заключалась в том, чтобы переоборудовать машины с бензиновыми и дизельными двигателями в электромобили. Планировали, что в будущем СТО смогут купить франшизу и самостоятельно устанавливать такие комплекты всем желающим. Но после августа возникли трудности с финансированием.

Пока проект с большими машинами ждет реализации, стартап переориентировали на мини-транспорт. Электрокары хотят сдавать в аренду частному бизнесу и городским службам, объединив сервис с мобильным приложением собственной разработки. Конечная цель — убрать с городских улиц коммунальные и коммерческие автомобили на ископаемом топливе.

Идея авторского приложения простая: утром нажали кнопку на смартфоне — к обеду машина уже у вас на срок от одного месяца до трех лет. Если автомобиль выйдет из строя, его заменяют на другой. В стоимость аренды включено страхование, техосмотр, техобслуживание и ремонт. Также по запросу можно будет получить несколько аккумуляторов





Производителя компактных электромобилей нашли в Минске. Электромашинка Sidus A01 не оригинальная белорусская разработка, а один из многочисленных вариантов, выпускающихся китайской промышленностью, собранная в Минске. В будущем планируют локализацию.

Разработчики предлагают сотрудничество не только частному бизнесу, но и государству. Отклик получили из Брестского горисполкома, а сейчас ждут на тест-драйв мэра Гродно.