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Трамп разорвал контракт со своим адвокатом

17.02.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Трамп разорвал контракт со своим адвокатом

  • 17.02.2021, 15:22
Трамп разорвал контракт со своим адвокатом
Фото: AP

Руди Джулиани больше не может представлять экс-президента США в любых юридических вопросах.

Руди Джулиани "сейчас не представляет президента Дональда Трампа ни в каких юридических вопросах", заявил CNN старший советник бывшего президента Джейсон Миллер.

Трамп показал свое разочарование Джулиани еще в январе после того, как он стал первым президентом в истории США, которому Палата представителей дважды объявила импичмент.

Бывший президент США сказал своим сотрудникам прекратить оплачивать Джулиани судебные издержки.

Трамп стал первым президентом в истории, который дважды подвергается импичменту. Первая попытка отстранить его от должности, предпринятая в 2019 году, провалилась: тогда Сенат, где большинство было у республиканцев, оправдал экс-главу государства. В этот раз он подвергается импичменту, когда уже сложил полномочия.

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Руди Джулиани больше не может представлять экс-президента США в любых юридических вопросах.
 
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