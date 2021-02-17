|
Трамп разорвал контракт со своим адвокатом
Источник материала: Хартия'97
Трамп разорвал контракт со своим адвокатом
Руди Джулиани больше не может представлять экс-президента США в любых юридических вопросах.
Руди Джулиани "сейчас не представляет президента Дональда Трампа ни в каких юридических вопросах", заявил
Трамп показал свое разочарование Джулиани еще в январе после того, как он стал первым президентом в истории США, которому Палата представителей дважды объявила импичмент.
Бывший президент США сказал своим сотрудникам прекратить оплачивать Джулиани судебные издержки.
Трамп стал первым президентом в истории, который дважды подвергается импичменту. Первая попытка отстранить его от должности, предпринятая в 2019 году, провалилась: тогда Сенат, где большинство было у республиканцев, оправдал экс-главу государства. В этот раз он подвергается импичменту, когда уже сложил полномочия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руди Джулиани больше не может представлять экс-президента США в любых юридических вопросах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)