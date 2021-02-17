Источник материала: Хартия'97

Трамп разорвал контракт со своим адвокатом 17.02.2021, 15:22

Фото: AP

Руди Джулиани больше не может представлять экс-президента США в любых юридических вопросах.

Руди Джулиани "сейчас не представляет президента Дональда Трампа ни в каких юридических вопросах", заявил CNN старший советник бывшего президента Джейсон Миллер.

Трамп показал свое разочарование Джулиани еще в январе после того, как он стал первым президентом в истории США, которому Палата представителей дважды объявила импичмент.

Бывший президент США сказал своим сотрудникам прекратить оплачивать Джулиани судебные издержки.

Трамп стал первым президентом в истории, который дважды подвергается импичменту. Первая попытка отстранить его от должности, предпринятая в 2019 году, провалилась: тогда Сенат, где большинство было у республиканцев, оправдал экс-главу государства. В этот раз он подвергается импичменту, когда уже сложил полномочия.

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