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Режим Лукашенко стреляет по собственным ногам

17.02.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Режим Лукашенко стреляет по собственным ногам

  • Северин Квятковский, «Радыё Свабода»
  • 17.02.2021, 15:17
Режим Лукашенко стреляет по собственным ногам

Теперь сотням тысяч революционеров будут сочувствовать миллионы.

Атака на правозащитников и журналистов выглядит не более как имитацией бурной деятельности. Даже если все правозащитники и журналисты окажутся за решеткой или покинут страну, на протесты принципиально это уже не повлияет.

Генералы МВД и КГБ могут отчитаться Лукашенко об «успешно проведенной операции». Заодно временно умеренные самими людьми протесты приписать себе как победу в результате плодотворной деятельности «силовиков».

В реальности в условиях правового дефолта не только обыски, но даже аресты правозащитников не собьют протестных настроений, но еще больше разозлят людей.

Деньги и дальше будут передавать пострадавшим. Разве белорусам придется ускоренно разбираться, как получать финансы через всевозможные интернет-сервисы.

А теперь самое неприятное для властей. Страны старой демократии могут долго решать и не спешить реагировать на разгоны демонстрантов и даже на пытки в застенках. Но как только где-то идет атака на журналистов и правозащитников, в правительствах демократических стран срабатывает сигнал «Аларм!» и начинает мигать красная лампочка серьезной угрозы.

Когда-то страны современных демократий пережили свои диктаторские режимы, и теперь журналисты и правозащитники – это гаранты того, что диктатуры никогда не вернутся. И как результат для Беларуси – «дальнейшие санкции будут приняты единогласно».

Чем быстрее генералы перестанут жить прошлой войной (в нашем случае разгромом демократической оппозиции после Площади-2010), тем будет лучше для всех.

Тогда десяткам тысяч готовых выходить на протест сочувствовали сотни тысяч. Теперь сотням тысяч-миллионы.

Северин Квятковский, «Радыё Свабода»

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