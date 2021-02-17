Источник материала: Хартия'97

Европейские и американские дипломаты поддержали Виктора Бабарико 1 17.02.2021, 14:51

Сотрудники дипмиссий пришли на суд над политиком.

Сегодня в Минске проходит незаконный суд над претендентом в президенты Беларуси, политзаключенным Виктором Бабарико. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района Минска.

Дипломаты Франции, Австрии, Европейского союза, Великобритании и США пришли на суд к Виктору Бабарико, сообщает официальный телеграм-канал политика.

Накануне незаконного процесса Виктор Бабарико обратился к белорусам : «Мрак, злоба и ложь не могут быть вечными. Зажженный вами свет добра и правды нельзя погасить не только в ваших сердцах. Его невозможно спрятать от глаз других людей. А значит, рассвет придет и озарит просторы нашей Беларуси».





Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .