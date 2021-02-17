ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Европейские и американские дипломаты поддержали Виктора Бабарико

17.02.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Европейские и американские дипломаты поддержали Виктора Бабарико

1
  • 17.02.2021, 14:51
Европейские и американские дипломаты поддержали Виктора Бабарико

Сотрудники дипмиссий пришли на суд над политиком.

Сегодня в Минске проходит незаконный суд над претендентом в президенты Беларуси, политзаключенным Виктором Бабарико. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района Минска.

Дипломаты Франции, Австрии, Европейского союза, Великобритании и США пришли на суд к Виктору Бабарико, сообщает официальный телеграм-канал политика.

Накануне незаконного процесса Виктор Бабарико обратился к белорусам: «Мрак, злоба и ложь не могут быть вечными. Зажженный вами свет добра и правды нельзя погасить не только в ваших сердцах. Его невозможно спрятать от глаз других людей. А значит, рассвет придет и озарит просторы нашей Беларуси».


Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники дипмиссий пришли на суд над политиком.
 
Новости дня
Новости разные
 
Цена молчания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by