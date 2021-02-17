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Европейские и американские дипломаты поддержали Виктора Бабарико
Источник материала: Хартия'97
Европейские и американские дипломаты поддержали Виктора Бабарико
Сотрудники дипмиссий пришли на суд над политиком.
Сегодня в Минске проходит незаконный суд над претендентом в президенты Беларуси, политзаключенным Виктором Бабарико. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района Минска.
Дипломаты Франции, Австрии, Европейского союза, Великобритании и США пришли на суд к Виктору Бабарико, сообщает официальный
Накануне незаконного процесса
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Сотрудники дипмиссий пришли на суд над политиком.
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