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Смерть Геннадия Шутова: вот кто отдал приказ использовать вооруженных военных в Бресте

17.02.2021 15:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера мы рассказывали о военном, капитане Гаврилове, который в суде сознался, что застрелил брестского протестующего Геннадия Шутова. Сегодня появилась информация, кто отдал приказ использовать вооруженных военных во время разгона протеста в Бресте 11 августа. 

В том же суде, где прозвучало признание Гаврилова, выяснилось, что приказ отдал командующий войсками сил специальных операций Беларуси, генерал-майор Вадим Денисенко, сообщает Радио «Свобода». 

Это следует из показаний свидетеля Лабковича, майора части № 89417 и непосредственного начальника Гаврилова.

Согласно показаниям, 11 августа в Бресте под командованием командиров ОМОНа находилось около 20 военных спецназовцев. Они были разделены на группы по 5-6 человек, ходили по городу в штатском. У всех при себе имелось огнестрельное оружие. С командирами и между собой они переговаривались через мобильные телефоны – рации и другие средства связи были под запретом. 

Лабкович лично забирал пистолет Гаврилова, после того, как тот выстрелил в Шутова. Как следует из показаний майора, в пистоле военного отсутствовало два патрона. 

Генерал-майор Денисенко также должен был присутствовать на суде в качестве свидетеля, но заболел, поэтому прийти не смог. Судья уточнила, что Денисенко находится на больничном с 6 февраля. 

 
Теги: Брест
 
 
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Вчера мы рассказывали о военном, капитане Гаврилове, который в суде сознался, что застрелил брестского протестующего Геннадия Шутова. Сегодня появилась...
 
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