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Смерть Геннадия Шутова: вот кто отдал приказ использовать вооруженных военных в Бресте
Источник материала: KYKY>
Вчера мы
В том же суде, где прозвучало признание Гаврилова, выяснилось, что приказ отдал командующий войсками сил специальных операций Беларуси, генерал-майор Вадим Денисенко,
Это следует из показаний свидетеля Лабковича, майора части № 89417 и непосредственного начальника Гаврилова.
Согласно показаниям, 11 августа в Бресте под командованием командиров ОМОНа находилось около 20 военных спецназовцев. Они были разделены на группы по 5-6 человек, ходили по городу в штатском. У всех при себе имелось огнестрельное оружие. С командирами и между собой они переговаривались через мобильные телефоны – рации и другие средства связи были под запретом.
Лабкович лично забирал пистолет Гаврилова, после того, как тот выстрелил в Шутова. Как следует из показаний майора, в пистоле военного отсутствовало два патрона.
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Вчера мы рассказывали о военном, капитане Гаврилове, который в суде сознался, что застрелил брестского протестующего Геннадия Шутова. Сегодня появилась...
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