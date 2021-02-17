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Вы такого еще не видели: в России кот ходит в баню вместе со своим хозяином

17.02.2021 15:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У домашних питомцев часто бывают свои причуды. Кот Мурзик из российского города Миасса один из таких: он любит ходить в парилку со своим хозяином Андреем Метлевским. В двухминутном ролике видно, что пушистый зверь повторяет все процедуры своего человека: на полочке лежит, веником парится, снегом обтирается.

«Мурзику не впервой бывать в бане! Причем специально его в парилку никто не звал. Он как-то зашел в парную и сразу на полок, и вот уже полгода так!» — рассказывает хозяин кота.

 
 
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