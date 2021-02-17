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В Пуховичском районе задержали пьяного бесправника на мотоцикле

17.02.2021 15:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции задержали нетрезвого мотоциклиста в поселке Правдинский Пуховичского района, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Внимание участковых инспекторов привлек мотоцикл ИЖ, которым управлял водитель без мотошлема. Когда мужчина остановился, милиционеры его задержали и передали сотрудникам ГАИ.

Выяснилось, что мотоциклом управлял 41-летний местный житель. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения, поэтому его отвезли на освидетельствование, которое показало 1,9 промилле алкоголя. Также было установлено, что мотоциклист никогда не получал водительское удостоверение, а транспортное средство эксплуатировалось без страховки и техосмотра.

На нарушителя инспекторы составили четыре административных протокола, а мотоцикл поместили на штрафстоянку.

 
 
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На нарушителя инспекторы составили четыре административных протокола, а мотоцикл поместили на штрафстоянку.
 
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