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Полный разворот: самолет "Белавиа" вылетел из Египта домой и снова туда вернулся
Источник материала: Партизан
Самолет "Белавиа" с бортовым номером В28216 вылетел из египетского Шарм-эль-Шейха в среду в 9:20 по минскому времени, а в 11:58 вернулся обратно
Оказалось, что, по информации пресс-службы национального авиаперевозчика, "у командира воздушного судна возникли сомнения в полной исправности работ одной из систем самолета, и он принял решение о возврате в аэропорт вылета для прохождения дополнительной проверки".
Посадку самолет произвел в штатном режиме спустя 3 часа 54 минуты. Судя по данным сервиса flightradar24, который отслеживает движение воздушных судов в реальном времени, самолет сделал несколько петель над Акабким заливом.
В данный момент проводится его дополнительная техническая проверка.
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Самолет "Белавиа" с бортовым номером В28216 вылетел из египетского Шарм-эль-Шейха в среду в 9:20 по минскому времени, а в 11:58 вернулся обратно
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