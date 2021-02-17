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Команда Лукашенко готовит «запасной аэродром» на Западе и обсуждает условия ухода

17.02.2021 15:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Команда Лукашенко готовит «запасной аэродром» на Западе и обсуждает условия ухода
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Команда Александра Лукашенко готовит «запасной аэродром» на Западе. Она обсуждает условия ухода взамен на интересы семьи.

Об этом пишет Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ. По его данным, гарантом соблюдения договоренностей может выступить Ватикан.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси подаст в отставку в феврале и возглавит Всебелорусское народное собрание. Этот орган получит конституционный статус высшего госоргана.

Позже говорилось, что в правительственных кругах в Минске знают об отставке Лукашенко весной.

В феврале сообщалось, что в семье Лукашенко серьезный конфликт - сыновья настаивают на уходе отца. Сам белорусский лидер боится, что его отравят - он тщательно проверяет воду и продукты питания.
 
Теги: Минск
 
 
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В феврале сообщалось, что в семье Лукашенко серьезный конфликт.
 
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