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Команда Лукашенко готовит «запасной аэродром» на Западе и обсуждает условия ухода
Источник материала: UDF
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
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Ранее сообщалось, что президент Беларуси подаст в отставку в феврале и возглавит Всебелорусское народное собрание. Этот орган получит конституционный статус высшего госоргана.
Позже говорилось, что в правительственных кругах в Минске знают об отставке Лукашенко весной.
В феврале сообщалось, что в семье Лукашенко серьезный конфликт - сыновья настаивают на уходе отца. Сам белорусский лидер боится, что его отравят - он тщательно проверяет воду и продукты питания.
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В феврале сообщалось, что в семье Лукашенко серьезный конфликт.
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