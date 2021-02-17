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Беларусь инициирует изменение соглашения с Россией о поставках нефти и нефтепродуктов

17.02.2021 15:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Беларусь инициирует изменение соглашения с Россией о поставках нефти и нефтепродуктов
Иллюстративное фото
Правительство Беларуси намерено подписать с правительством России протокол, которым будут внесены изменения в подписанное в январе 2007 года межправительственное соглашение о торговле нефтью и нефтепродуктами, пишет Интерфакс.

В соответствии с постановлением Совмина Беларуси №16, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале, на подписание протокола уполномочен вице-премьер Юрий Назаров, который курирует топливно-энергетический комплекс.

Суть изменений в документе не раскрывается. Постановление принято на основании указа Александра Лукашенко, подписанного 18 января 2021 года.

Белорусско-российское межправсоглашение «О мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов» подписано 12 января 2007 года. В соглашении определены индикативные балансы торговли нефтью и нефтепродуктами между Беларусью и Россией.

Комментарий о сути предлагаемых белорусской стороной изменений в межправительственное соглашение в пресс-службах правительства и концерна «Белнефтехим» получить пока не удалось.

Предыдущий раз соглашение менялось 10 октября 2018 года, когда был подписан международный протокол.

В частности, было определено, что в 2017—2024 годах объем беспошлинной поставки нефти из РФ в Беларусь составляет от 17 млн тонн до 24 млн тонн в год.

Ранее также сообщалось, что в протоколе было закреплено решение правительства России о фактическом запрете на поставки в Беларусь темных нефтепродуктов (автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут). Также был введен запрет на поставки сжиженного углеводородного газа. Российская сторона инициировала запрет на беспошлинные поставки в Беларусь основных нефтепродуктов в связи с потерями бюджета. Тогдашний министр энергетики РФ Александр Новак оценивал эти потери в 12 млрд рублей в год. При этом отмечалось, что по итогам 2017 года продажи российских нефтепродуктов в Беларусь выросли в два раза по сравнению с 2016 годом — до 3,25 млн тонн.
 
 
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