Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь инициирует изменение соглашения с Россией о поставках нефти и нефтепродуктов Суть изменений в документе не раскрывается.

В соответствии с постановлением Совмина Беларуси №16, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале, на подписание протокола уполномочен вице-премьер Юрий Назаров, который курирует топливно-энергетический комплекс.Суть изменений в документе не раскрывается. Постановление принято на основании указа Александра Лукашенко, подписанного 18 января 2021 года.Белорусско-российское межправсоглашение «О мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов» подписано 12 января 2007 года. В соглашении определены индикативные балансы торговли нефтью и нефтепродуктами между Беларусью и Россией.Комментарий о сути предлагаемых белорусской стороной изменений в межправительственное соглашение в пресс-службах правительства и концерна «Белнефтехим» получить пока не удалось.Предыдущий раз соглашение менялось 10 октября 2018 года, когда был подписан международный протокол.В частности, было определено, что в 2017—2024 годах объем беспошлинной поставки нефти из РФ в Беларусь составляет от 17 млн тонн до 24 млн тонн в год.Ранее также сообщалось, что в протоколе было закреплено решение правительства России о фактическом запрете на поставки в Беларусь темных нефтепродуктов (автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут). Также был введен запрет на поставки сжиженного углеводородного газа. Российская сторона инициировала запрет на беспошлинные поставки в Беларусь основных нефтепродуктов в связи с потерями бюджета. Тогдашний министр энергетики РФ Александр Новак оценивал эти потери в 12 млрд рублей в год. При этом отмечалось, что по итогам 2017 года продажи российских нефтепродуктов в Беларусь выросли в два раза по сравнению с 2016 годом — до 3,25 млн тонн.