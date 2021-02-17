|
Извержение Этны: фантастические фото вулкана, который снова проснулся
17.02.2021 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Извержение произошло на юго-восточном склоне стратовулкана. Во время впечатляющего извержения и сильной взрывной активности из юго-восточного кратера Этна выбросил высокое облако лавового пепла, которое рассеивалось в направлении юга. Куски породы обрушились сразу на несколько населенных пунктов, находящихся вблизи вулкана, в частности, на селения Николози, Педара, Маскалучия и Трекастаньи. Отдельные вулканические бомбы долетели даже до центра провинции Катания.
Извержение Этны привело к необходимости закрытия воздушного пространства в районе вулкана. Всю минувшую ночь технические сотрудники аэропорта при помощи восьми единиц спецтехники занимались уборкой взлетно-посадочной полосы от толстого слоя вулканического пепла, который накрыл Катанию.
Сегодня во многих населенных пунктах вблизи Этны городские власти заняты уборкой улиц и площадей от вулканического "мусора", а также подсчетом убытков, нанесенных "каменным дождем". Пострадавших в результате извержения нет.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самый высокий действующий вулкан в Европе проснулся в очередной раз 16 февраля, выбросив вулканические бомбы и фрагменты раскаленного шлака довольно крупного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)