Извержение Этны: фантастические фото вулкана, который снова проснулся

Источник материала: Sputnik Беларусь

Извержение произошло на юго-восточном склоне стратовулкана. Во время впечатляющего извержения и сильной взрывной активности из юго-восточного кратера Этна выбросил высокое облако лавового пепла, которое рассеивалось в направлении юга. Куски породы обрушились сразу на несколько населенных пунктов, находящихся вблизи вулкана, в частности, на селения Николози, Педара, Маскалучия и Трекастаньи. Отдельные вулканические бомбы долетели даже до центра провинции Катания.

Извержение Этны привело к необходимости закрытия воздушного пространства в районе вулкана. Всю минувшую ночь технические сотрудники аэропорта при помощи восьми единиц спецтехники занимались уборкой взлетно-посадочной полосы от толстого слоя вулканического пепла, который накрыл Катанию.

Сегодня во многих населенных пунктах вблизи Этны городские власти заняты уборкой улиц и площадей от вулканического "мусора", а также подсчетом убытков, нанесенных "каменным дождем". Пострадавших в результате извержения нет.

Смотрите также видео извержения Этны .