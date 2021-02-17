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Извержение Этны: фантастические фото вулкана, который снова проснулся

17.02.2021 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Извержение произошло на юго-восточном склоне стратовулкана. Во время впечатляющего извержения и сильной взрывной активности из юго-восточного кратера Этна выбросил высокое облако лавового пепла, которое рассеивалось в направлении юга. Куски породы обрушились сразу на несколько населенных пунктов, находящихся вблизи вулкана, в частности, на селения Николози, Педара, Маскалучия и Трекастаньи. Отдельные вулканические бомбы долетели даже до центра провинции Катания.

Извержение Этны привело к необходимости закрытия воздушного пространства в районе вулкана. Всю минувшую ночь технические сотрудники аэропорта при помощи восьми единиц спецтехники занимались уборкой взлетно-посадочной полосы от толстого слоя вулканического пепла, который накрыл Катанию.

Сегодня во многих населенных пунктах вблизи Этны городские власти заняты уборкой улиц и площадей от вулканического "мусора", а также подсчетом убытков, нанесенных "каменным дождем". Пострадавших в результате извержения нет.

Смотрите также видео извержения Этны.

 
 
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Самый высокий действующий вулкан в Европе проснулся в очередной раз 16 февраля, выбросив вулканические бомбы и фрагменты раскаленного шлака довольно крупного...
 
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