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Разговорчики в сети: «Белорусский античеловечный государственный цирк»
17.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Лидеры мнений – о суде над претендентом в президенты Виктором Бабарико.
Фото AFP
И госорганы предсказуемо отработали этот 0%. У дверей суда собралось порядка 200 людей, когда я зашел на огонек. Поинтересовался новостями с фронта слепой Фемиды. В Беларуси у нее не только с глазами проблемы, но и со слухом, голосом и весами. Реально мухлюет.
Оказалось, что с самого утра «доблестная» милиция, охраняющая покой судебных чиновников всем пришедшим докладывает, что мест в зале суда нет. И в коридоре. И в туалете, куда мне очень понадобилось…
Забрал рюкзак и телефон из камеры хранения (сдал на всякий пожарный). Поеду, помолюсь на Ратуше о рабе Божьем Викторе. Пусть Бог защитит его и всех узников совести, сидящих по тюрьмам и на скамейках подсудимых.
Да исцелит Бог избитых и изломанных физически и духовно. Спаси, Господи».
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Лидеры мнений – о суде над претендентом в президенты Виктором Бабарико.
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