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Разговорчики в сети: «Белорусский античеловечный государственный цирк»

17.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Лидеры мнений – о суде над претендентом в президенты Виктором Бабарико.

Разговорчики в сети: «Белорусский античеловечный государственный цирк»

Фото AFP

Masha Jar: «Віктара Бабарыку пасадзілі ў клетку ў кайданках – за тое, што мы хацелі, каб ён стаў нашым прэзідэнтам. Дзяўчынам з «Белсату» пракурор – іх равесніца – запрасіла два гады турмы, бо яны выконвалі сваю працу. Сілавікі выламалі дзверы ў царкву «Новае жыццё» – відаць, шукаюць Бога. Нічога асаблівага. Проста ў Беларусі зноў пачаўся новы дзень».

Nastassia Rouda: «Яны надзелі на Бабарыку кайданкі. Пасадзілі ў клетку і надзелі кайданкі. Беларускі антычалавечы дзяржаўны цырк».

Андрей Шуман: «Бабарико в зале суда в клетке и в наручниках. В наручниках, Карл! Для силы образа не хватает железного намордника и тюремных тяжелых колодок с огромной цепью».

Сергей Мельянец: «Сегодня анонсировали «открытый» суд над человеком, который не побоялся выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах летом 2020 года – Виктором Бабарико. Надежды, что на этот «открытый» суд пустят простых людей с улицы, было исчезающе мало. Около нуля процентов.

И госорганы предсказуемо отработали этот 0%. У дверей суда собралось порядка 200 людей, когда я зашел на огонек. Поинтересовался новостями с фронта слепой Фемиды. В Беларуси у нее не только с глазами проблемы, но и со слухом, голосом и весами. Реально мухлюет.

Оказалось, что с самого утра «доблестная» милиция, охраняющая покой судебных чиновников всем пришедшим докладывает, что мест в зале суда нет. И в коридоре. И в туалете, куда мне очень понадобилось…

Забрал рюкзак и телефон из камеры хранения (сдал на всякий пожарный). Поеду, помолюсь на Ратуше о рабе Божьем Викторе. Пусть Бог защитит его и всех узников совести, сидящих по тюрьмам и на скамейках подсудимых.

Да исцелит Бог избитых и изломанных физически и духовно. Спаси, Господи».

Andrej Dynko: «Наіўны ідэаліст. Але дзякуючы гэтаму наіўнаму ідэалізму мільёны абудзіліся ад рабскага сну».

 
Теги: Новости
 
 
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Лидеры мнений – о суде над претендентом в президенты Виктором Бабарико.
 
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