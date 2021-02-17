Национальный союз журналистов Украины выдвинул БАЖ на Премию ЮНЕСКО

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) выдвинул Белорусскую ассоциацию журналистов номинантом на соискание Всемирной премии ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати.





Соответствующее решение было принято секретариатом НСЖУ и направлено в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

В НСЖУ констатировали, что БАЖ оказывает помощь журналистам, пострадавшим во время работы на акциях протеста, которые начались летом прошлого года, и осудили обыски в офисе и у сотрудников организации, прошедшие 16 февраля.

«Буквально вчера мы все были свидетелями волны новых репрессий — обысков офиса БАЖ в Минске и квартир руководителей ассоциации, независимых журналистов и правозащитников, — отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. — Это грубая атака на свободу слова и на свободную журналистику, это давление на адвокатов независимых журналистов. Национальный союз журналистов Украины находится в прямом контакте с БАЖ, мы солидарны с белорусскими коллегами, совместно с коллегами из других европейских стран привлекаем внимание к репрессированным белорусским журналистам».

Премия ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати была основана в 1997 году в честь колумбийского журналиста Гильермо Кано, который погиб во время исполнения своего профессионального долга. Этой премии ежегодно удостаиваются отдельные лица или организации, которые внесли выдающийся вклад в защиту или развитие свободы прессы в разных странах мира, особенно когда это было связано с опасностью для жизни. Премия ежегодно присуждается по случаю Всемирного дня свободы прессы 3 мая. Лауреат избирается генеральным директором ЮНЕСКО на основе оценок и рекомендаций, высказанных авторитетным жюри.

Утром 16 февраля в разных городах Беларуси начались обыски у журналистов и правозащитников.

Во время обыска в офисе БАЖ изъяты техника, сейф, папка с заявлениями на вступление в организацию, некоторые экземпляры журнала «Абажур». Офис опечатан. Обыски в БАЖ, а также у журналистов и правозащитников в регионах проводятся в рамках расследования дела по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса, сообщил Следственный комитет.

«В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные. Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий», — говорится в сообщении пресс-службы СК.