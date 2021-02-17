Пальто за 2 рубля 30 копеек. Контролеры накрыли большую сеть «магазинов низких цен» с нелегальными товарами

Источник материала: Onliner

Недавно мы пытались пообщаться с кем-то из реальных владельцев «магазинов низких цен», чтобы в очередной раз послушать, как честно они работают. Общение не задалось. «Азиатские» магазины предпочитают захватывать страну молча — под крики «традиционных» торгующих ИП, которые заявляют о нечестной конкуренции и «покровительстве где-то вверху». Теперь вот Комитет госконтроля объявил о пресечении деятельности иностранцев: уходили от налогов в огромных размерах.

По версии наших ИП, уход «азиатов» от положенных платежей позволяет держать низкие цены, переманивая покупателей. Тут контролеры в кои-то веки согласны с нашими торговцами: используя серые схемы, занижая выручку, торгуя дешевой одеждой и обувью, такие субъекты вытесняют добросовестных конкурентов.

УДФР по Витебской области пресечена деятельность иностранцев, которые зарегистрировали 12 торговых организаций, создали 19 магазинов (площадью от 1 тыс. до 3 тыс. «квадратов») в Минске, Витебске, других областных центрах и крупных городах. От налогообложения, по информации финансовой милиции, скрывали от 50 до 75% выручки. А при низкой показанной выручке была возможна упрощенная система налогообложения. Показывая полные суммы — обязаны были бы применять общеустановленную систему, с уплатой НДС и налога на прибыль.

По данным контролеров, половина товаров ввозилась в Беларусь из России нелегально (без документов и отражения в учете), а стоимость товаров, ввезенных легально, занижалась в несколько раз. Например, по документам мужское пальто при ввозе стоило 2,3 рубля (НДС в этом случае получается 38 копеек), реальная закупка этого пальто — 70 рублей, цена в магазине — около 117 рублей (следовательно, НДС был занижен больше чем в 50 раз).

За период работы торговых объектов (2019—2020 годы) насчитали неуплаченных налогов больше чем на 1,6 млн рублей. В отношении двух иностранцев, являвшихся руководителями трех организаций Витебска, возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В счет возмещения ущерба имущество подозреваемых арестовано. В УДФР уточняют, что оба фигуранта сотрудничают со следствием и начали возмещать налоги в бюджет. Один из них находится под арестом.