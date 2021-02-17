В Минске появятся жилые комплексы «Новый Двор» и «Волна»

Источник материала: Onliner

В районе улиц Маяковского, Денисовской, Семенова и ландшафтно-рекреационной зоны планируют снести низкоплотную индивидуальную жилую застройку, трансформировать часть территорий общественного и специального назначения, а также использовать незастроенные территории. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в администрации Ленинского района.

На карте Ленинского района появится жилой комплекс «Новый Двор» переменной этажности (5—19 этажей) общей площадью 45 тыс. кв. м (приблизительно 730 квартир) с детским садом на 75 мест. Многоэтажки появятся вместо сносимого усадебного жилого фонда и за счет изменения производственной застройки.

Также возведут пятиэтажный многоквартирный жилой дом с подземным гаражом-стоянкой на 50 машино-мест общей площадью 4 тыс. кв. м (на месте ветеринарной станции). Появится пятиэтажный многоквартирный жилой дом общей площадью 7 тыс. кв. м взамен трансформированной территории специального назначения. На свободной от застройки территории планируется построить 5—9-этажный многоквартирный жилой дом общей площадью 7500 кв. м.

Кроме этого, предполагается возведение жилого комплекса «Волна» переменной этажности (5—10 этажей) общей площадью 35 тыс. кв. м.

В проектируемой застройке предполагается строительство многофункционального общественного комплекса общей площадью 4700 кв. м, многопрофильного спортивного центра с подземно-наземным гаражом-стоянкой на 50 машино-мест общей площадью 4 тыс. кв. м и торгово-делового центра с подземно-наземным гаражом-стоянкой на 200 мест общей площадью 8 тыс. кв. м.

Учтут при проектировании и последующем строительстве необходимое количество машино-мест для постоянного хранения автомобилей как жителей, так и тех, кто приезжает на работу. Для них предусмотрены блоки многоуровневых гаражей-стоянок с интегрированными общественными функциями на первых этажах.