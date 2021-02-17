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И не нужно никуда ходить. Лучшие спектакли РТБД снова доступны онлайн
Источник материала: Tut.by
До 16 марта РТБД снова показывает в онлайн-формате свои спектакли, успевшие стать хитами. Это постановки
Кстати, бесплатно на YouTube-канале сейчас доступна парадоксальная комедия «Сталіца Эраўнд» — найти ее можно
Если онлайн-формат вам не подходит, спектакль Андрея Курейчика
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Республиканский театр белорусской драматургии запустил новый цикл онлайн-показов своих лучших спектаклей. Одна постановка доступна бесплатно в YouTube, остальные...
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