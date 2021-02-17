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И не нужно никуда ходить. Лучшие спектакли РТБД снова доступны онлайн

17.02.2021 16:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Республиканский театр белорусской драматургии запустил новый цикл онлайн-показов своих лучших спектаклей. Одна постановка доступна бесплатно в YouTube, остальные можно увидеть, купив билет за 10 рублей.


«Бетон». Фото: из архива театра

До 16 марта РТБД снова показывает в онлайн-формате свои спектакли, успевшие стать хитами. Это постановки «Тры Жызэлi», «Адэль», «Бетон» и «Белы анёл з чорнымi крыламi». Билеты на онлайн-спектакли обойдутся зрителям дешевле обычного: они стоят 10 рублей. Чтобы посмотреть постановки в записи, нужно нажать на название спектакля, купить билет и получить ссылку на запись из видеофонда театра.

Кстати, бесплатно на YouTube-канале сейчас доступна парадоксальная комедия «Сталіца Эраўнд» — найти ее можно тут.

Если онлайн-формат вам не подходит, спектакль Андрея Курейчика «Тры Жызэлі» покажут на сцене РТБД уже в марте. Показы пройдут 5 и 30 марта в 19.00, билеты — от 15 рублей.

«Тры Жызэлі» (оффлайн)

Когда: 5 и 30 марта, 19.00
Где: РТБД
Сколько: от 15 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Республиканский театр белорусской драматургии запустил новый цикл онлайн-показов своих лучших спектаклей. Одна постановка доступна бесплатно в YouTube, остальные...
 
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