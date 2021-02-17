И не нужно никуда ходить. Лучшие спектакли РТБД снова доступны онлайн

Источник материала: Tut.by

Республиканский театр белорусской драматургии запустил новый цикл онлайн-показов своих лучших спектаклей. Одна постановка доступна бесплатно в YouTube, остальные можно увидеть, купив билет за 10 рублей.



«Бетон». Фото: из архива театра

До 16 марта РТБД снова показывает в онлайн-формате свои спектакли, успевшие стать хитами. Это постановки «Тры Жызэлi» , «Адэль» , «Бетон» и «Белы анёл з чорнымi крыламi» . Билеты на онлайн-спектакли обойдутся зрителям дешевле обычного: они стоят 10 рублей. Чтобы посмотреть постановки в записи, нужно нажать на название спектакля, купить билет и получить ссылку на запись из видеофонда театра.

Кстати, бесплатно на YouTube-канале сейчас доступна парадоксальная комедия «Сталіца Эраўнд» — найти ее можно тут .

Если онлайн-формат вам не подходит, спектакль Андрея Курейчика «Тры Жызэлі» покажут на сцене РТБД уже в марте. Показы пройдут 5 и 30 марта в 19.00, билеты — от 15 рублей.