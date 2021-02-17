Дмитрия Тимофеева. Его обвиняли в оскорблении должностного лица, передает Белсат. Суд Ленинского района Могилева приговорил к 2 годам химии блогераЕго обвиняли в оскорблении должностного лица, передает





Инцидент произошел 15 июня 2020 года. Дмитрий Тимофеев прокомментировал для Youtube-канала 6tv.by свои административные протоколы и упомянул начальника ГАИ Бобруйска Виталия Поддубского. Последний усмотрел в тех словах оскорбление.





Судья Наталья Панасенко постановила наказать Тимофеева ограничением свободы на 2 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа.