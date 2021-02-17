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2 года химии за "оскорбление" начальника ГАИ

17.02.2021 16:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Могилеве вынесли приговор блогеру Дмитрию Тимофееву

Суд Ленинского района Могилева приговорил к 2 годам химии блогера Дмитрия Тимофеева. Его обвиняли в оскорблении должностного лица, передает Белсат.

Инцидент произошел 15 июня 2020 года. Дмитрий Тимофеев прокомментировал для Youtube-канала 6tv.by свои административные протоколы и упомянул начальника ГАИ Бобруйска Виталия Поддубского. Последний усмотрел в тех словах оскорбление.

Судья Наталья Панасенко постановила наказать Тимофеева ограничением свободы на 2 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве вынесли приговор блогеру Дмитрию Тимофееву
 
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