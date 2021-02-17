«Откровенная месть». Две причины, почему власти решили «давить» ипэшников

Источник материала: UDF





«Предпринимателям мстят за их участие в протестах и забастовках»







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«Это, пожалуй, единственное, чем можно было хвастаться властям при обсуждении инвестиционного климата: плоской шкалой налогообложения физлиц и упрощенной системой налогообложения предпринимателей и малых предприятий. Это система продержалась довольно длительное время, поэтому трудно объяснить ее отмену чем-то другим кроме откровенного желания отомстить ипэшникам», – сказал Марголин.



«Как мы видим, теперь госпредприятия еще в худшем состоянии, чем были раньше, но желание Лукашенко возродилось. Предпринимателям мстят за их участие в протестах и забастовках», – считает Марголин.



«Потому что существенной части ИП придется закрыться. Многие ипэшники едва оставались на плаву, среди них немало людей пенсионного возраста, готовых работать за небольшой заработок. Розничная торговля, общественное питание и другие услуги и так пострадали из-за пандемии. Если в других странах власти думают, как помочь этим категориям, то у нас наоборот», – отметил Марголин.



«На мой взгляд, делается все, чтобы озлобленность в обществе росла. Людей словно хотят довести до крайности, чтобы взорвалось так, что мало никому не покажется», – сказал Марголин.

«Хотят взять с бизнеса побольше, в том числе путем повышения налогов»







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«Лукашенко сказал, что готов «вырезать» бизнес, взяли руководство Green. Он выступил – и вот мы видим реакцию Комитета госконтроля. Идет дальнейшее давление со всех сторон на бизнес, малый и средний. И, возможно, это еще не конец: Лукашенко еще сказал, что регистрация бизнеса стала слишком легкой», – отметил Желиба.



«При дефиците бюджета скребут по сусекам. Хотят взять с бизнеса побольше, в том числе путем повышения налогов. Готовы на любые формы налогообложения, которые дадут больше доходов в бюджет», – считает Желиба.



«Для ответа на этот вопрос нужно немного подождать: когда ипэшники посчитают, во сколько им это обойдется и сделают для себя вывод, стоит ли продолжать вести бизнес. Но тенденция для них неприятная: ИП особо больших налоговых поступлений не давали, поэтому, видимо, чиновники прикинули, что в случае чего потеряют немного, и, наверное, и дальше будет давить предпринимателей», – полагает Желиба.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Откровенная месть». Две причины, почему власти решили «давить» ипэшников К чему могут привести новые условия работы для ИП?

Комитет госконтроля направил в Министерство финансов письмо насчет изменения условий работы для индивидуальных предпринимателей.Среди предложений – отмена единого налога для ИП и переход на упрощенную систему налогообложения, повышение ставок налога (на юридические, маркетинговые, консультационные, аудиторские «и иные» услуги) до 16%, повышение взносов в ФСЗН, введение 13%-й платы за снятие наличных денег свыше 3 тысяч рублей в месяц и другое.UDF.BY поинтересовался у экспертов: как они оценивают предложения и к чему они могут привести?Экономиств комментарии UDF.BY отметил, что причина предлагаемых изменений «сугубо политическая».Он напомнил, что на заре президентства Александр Лукашенко называл предпринимателей «вшивыми блохами» и мечтал «пожать руку последнему предпринимателю» после того, как ему удалось бы «поднять» госпредприятия.По его мнению, серьезно помочь наполнению доходной части бюджета предлагаемое решение не сможет.В целом он видит три возможных варианта действий для ИП при изменении условий их работы: закрыться, уйти в подполье, пытаться выжить при новой налоговой системе.Доктор экономических наукв комментарии UDF.BY отметил, что идет продолжение линии, обозначенной руководителем страны на Всебелорусском народном собрании.По его мнению, задуматься власти над изменением условий работы для предпринимателей заставил и экономический фактор.Численность индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах, составляет порядка 250 тысяч человек. Кроме того, на них работают наемные работники из числа родственников. Какая часть ИП сможет продолжить работу в новых условиях?