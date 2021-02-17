Источник материала: Хартия'97

«Надо оправдываться перед налоговой»: белорусы заметили нюанс с возвратом денег за покупки 17.02.2021, 15:59

иллюстрационное Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

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С конца прошлого года Wildberries в Беларуси стал работать как российский интернет-магазин. Еще раньше площадка начала взимать предоплату за все заказанные товары. Если вещь не подошла, магазин возвращает деньги за нее на карту, пишет tut.by .

После всех этих нововведений минчанин Никита заметил кое-что интересное в личном кабинете на сайте налоговой: в автоматически сгенерированной налоговой декларации возвраты за покупки на Wildberries теперь обозначены как доход из-за границы. Об этом он написал на своей страничке в Facebook. «Понятно, что можно поехать в налоговую, показать списания с карты и пояснить, что это не доход, а возврат. Но, опять же, это время, которое надо потратить и как бы оправдаться перед налоговой», — говорит Никита.

«В налоговой декларации эти возвраты причисляют к доходу»

«Решил проверить декларацию физического лица, скоро ведь март, надо отчитаться. И чтобы вы думали: теперь возврат ваших собственных денег — это, оказывается, доход из-за границы. То есть ты купил себе на Wildberries штаны, или трусы, или еще что-то, оплатил тут же картой онлайн. Потом тебе они не понравились, ты не забрал товар, тебе оформили возврат, вернули деньги через пару дней на ту же карту, с которой ты делал платеж и… бинго! Ты получил „доход“ из-за границы, будь добр уплати 13%», — пишет в своем посте Никита.





При этом, рассказывает Никита, в 2019 году его уже попросили предоставить объяснения в связи с доходом, полученным из-за рубежа в 2013, 2014, 2017, 2018 и 2019 годах.

— Так я узнал, что если вы, например, играете в покер и выводите себе деньги на белорусскую карту или делаете себе перевод из России, то это считается доходом из-за границы. С него надо уплатить налог или предоставить документы (чеки, что-то еще), которые докажут, что этот доход не облагается налогом. Сейчас получилась ситуация, что, покупая вещи и делая возврат на Wildberries, вы получаете возврат от юридического лица из РФ. Если в личном кабинете нажать кнопку «сформировать декларацию по имеющимся в налоговой данным», то получится список, в котором эти возвраты причисляют к доходу. Понятно, что можно поехать в налоговую, показать списания с карты и пояснить, что это не доход, а возврат. Но, опять же, это время, которое надо потратить и как бы оправдаться перед налоговой. Получается: мы нашли у тебя доход, хочешь — поясняй, не хочешь — плати 13%, — комментирует ситуацию Никита.

Возврат налогом не облагается, но подтверждающий документ лучше сохранить. Что говорит налоговый консультант

Банки, почта, службы денежных переводов передают в налоговые органы информацию обо всех денежных переводах из-за границы, в том числе и о возвратах. Однажды, например, минчанку попросили отчитаться даже за возврат 1 доллара, который списали при привязке карты в Uber. Налоговый консультант Марина Григорчук подчеркивает, что возврат собственных средств не является объектом налогообложения.

— Платить налог с суммы такого возврата не нужно, подавать налоговую декларацию с указанием этих поступлений — тоже. Но система устроена таким образом, что налоговые органы аккумулируют все поступления денежных средств, а человек сам решает, что из этого нужно вписать в декларацию, а что нет, — комментирует специалист.

Вместе с тем не исключено, что однажды в будущем налоговики могут заинтересоваться этими незадекларированными переводами и попросить дать пояснения. В таком случае понадобится доказательство того, что это был именно возврат средств.

— Налоговые органы ведь не знают, что это за сумма, почему она пришла. Поэтому на всякий случай лучше иметь подтверждающие документы: например, выписку с карточки, сведения из личного кабинета на сайте магазина. Все это можно хранить на всякий случай в электронном или бумажном виде. Если налоговые органы попросят объяснения по поводу этих поступлений, а человек начнет говорить, что у него не сохранилось никаких документов, это будут его проблемы, — говорит Марина Григорчук.

Эксперт советует хранить подтверждающие документы не только о возврате средств за покупки, но и о других поступлениях из-за границы, которые не являются объектом налогообложения.

— Если вы получили деньги из-за границы, это не означает, что только на основании этого вам придется платить налог. У нас есть Налоговый кодекс, в рамках которого прописан общий порядок уплаты налогов. Из-за границы могут приходить переводы от близких родственников, денежные подарки, алименты. Бывают ситуации, когда, например, люди, живущие за границей, присылают деньги кому-то из знакомых, чтобы те могли навести порядок на могилах родственников. Эти переводы не будут облагаться налогом, налоговую декларацию подавать не нужно, но на всякий случай хранить подтверждающие документы — да. Это может быть письменное пояснение от людей, отправивших вам этот перевод, — комментирует Марина Григорчук.

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