Источник материала: Хартия'97

Власти сами загнали себя в положение, из которого выход мало прослеживается 2 17.02.2021, 15:46

Сейчас мы наблюдаем очень важный исторический процесс.

Читатель Telegram-канала "Баста!" считает, что находимся в переломном моменте белорусской революции.

- Сейчас мы наблюдаем очень важный исторический процесс. Правда его в том, что белорусы как общество настолько опередили уровень развития власти, что существовать дальше вместе этих два мира не могут. Обществу явно ближе европейский образ жизни, власть же предпочитает это игнорировать и использует неандертальские методы решения проблем.

Представители ябатек, злорадствующие при виде репрессий, наивно полагают, что они по другую сторона этого мероприятия. Им стоит обновить свои знания по истории.

Суть так называемого маховика репрессий как раз в том, что власть в попытке закатать в бетон любые возможные для себя риски прошерстит абсолютно разные категории, и там нет безопасного домика. Конечно, психопаты есть везде, но слишком уж высок процент людей, адекватно принимающих текущую реальность в разных сферах. Чиновники, служащие, свои "бизнесмены", те же ябатьки и силовики - все должны быть готовы, что к ним придут. И неважно, есть ли за что. Всегда найдутся свидетели, которым "суд" не будет видеть оснований не верить. И мы видим, что это уже происходит.

Власти сами загнали себя в положение, из которого выход мало прослеживается. Ослабить давление - проблема, усилить - только консервирует проблему, не решает ее. Скорее, здесь работает обратный механизм. Чем больше ресурсов требуется от власти на оперативное подавление "не тех" настроений, тем меньше у них возможностей планировать взламывание в квартиру с обысками и задержаниями, и проводить показательные расправы-судилища. Как раз по этой причине власти только сейчас дошли до вынесения сроков по задержаниям августа-ноября.

И именно поэтому любые формы сопротивления, ставящие власть и "правоохранителей" в неудобное положение или забирающие у них ресурсы, уменьшают размах репрессий. Чем в большем комфорте будут находиться силовики и власть, тем жестче и масштабнее будут их расправы.

Они не оставляют выбора народу - остается только продолжать наращивать давление, чтобы перекрыть другой стороне воздух и избежать неожиданного стука в дверь. Если риски одинаковы, зачем себя ограничивать в высказывании своего "против"?

И мы также должны понимать, что текущий процесс является неестественным для общества. Насколько бы пугающим он не был, не мы первые, и не мы последние, кто через него проходил. И чтобы потом вспоминать о нем как о страшном сне, попивая чаёк в компании близких, нужно каждому из нас найти свой подход для продолжения дела.

"Зима ваша, весна наша", "выигрывает тот, кто никогда не сдается", "сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь" - выбирайте сами, - пишет читатель Telegram-канала.

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